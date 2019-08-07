Otomobilinin sahte belgelerle satıldığını öğrendi

Evli ve 3 çocuk babası Hasan Basri Görgülü, 2018 yılının nisan ayında İstanbul'daki bir oto galerisinden 93 bin TL'ye 2017 model ikinci el otomobil satın aldı. Ocak ayında ise Görgülü'yü, kendisini 'Polis memuru Metin' olarak olarak tanıtan bir kişi arayıp, "Beyefendi, 34 NU 7306 plakalı otomobilinizin satışında kullanılmak üzere İstanbul Beyoğlu 20'nci noterinde vekalet düzenleniyor. Aracınızın motor ve şase numarasını söylerseniz, satışı durdurabiliriz" dedi. Görgülü, telefondaki kişinin dolandırıcı olabileceğinden şüphelenip, bilgileri vermedi. Barbaros Polis Merkezi'ne gidip, olayı anlattı. Polisin yaptığı araştırmada, Görgülü'nün otomobilinin Ankara'da satışı yapıldığı, plakasının değiştirildiği ve başkasının adına ruhsat düzenlendiği ortaya çıktı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



Büyük şok yaşayan Görgülü, Manisa Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Soruşturmada otomobilin, Ankara 62'nci Noter'de S.D.'ye satıldığı belirlendi. Hasan Basri Görgülü'nün görüştüğü S.D., aynı model ve marka olan otomobili, 86 bin TL vererek, satın aldığını iddia etti.