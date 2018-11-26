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Otomobille ATV çarpıştı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 17:34 | Son Güncelleme

Otomobille ATV çarpıştı: 1 ölü

Bartın'ın Ulus ilçesinde otomobil ile ATV'nin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bartın-Ulus kara yolu Küllü mevkisinde, H.Ö. idaresindeki 74 AG 977 plakalı otomobil ile Mehmet Öztürk'ün kullandığı ATV çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ATV aracının sürücüsü yolda sürüklendi.

Yaralı sürücü, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öztürk, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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1 ölü ATM bartın Kaza Ulus

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