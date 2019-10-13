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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 20:46 | Son Güncelleme

 KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü Mustafa Uzun, yaşamını yitirdi.

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü Mustafa Uzun, yaşamını yitirdi.
Kaza, D-130 yolu Kerim rampası mevkisinde meydana geldi. Metin A. yönetimindeki 34 NJ 8814 plakalı otomobille Mustafa Uzun'un kullandığı elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada, ağır yaralanan Mustafa Uzun, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Uzun, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Metin A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldüOtomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

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