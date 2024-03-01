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  4. Otomobille çarpıştı, beyaz eşya dükkanına daldı... O anlar kamerada!

Otomobille çarpıştı, beyaz eşya dükkanına daldı... O anlar kamerada!

01.03.2024 09:43
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari aracın beyaz eşya dükkanına girdiği anlar güvenlik kamerası yansıdı.

Otomobille çarpıştı, beyaz eşya dükkanına daldı... O anlar kamerada!

Edinilen bilgiye göre, E.U. idaresindeki hafif ticari araç, caddede seyir halindeyken ters istikametten yola çıkmaya çalışan S.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç beyaz eşya dükkanına daldı.

Facianın eşiğinden dönülen kazada sürücüler hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın dükkana girdiği ve araç sürücüsünün telefonla kazayı bir yakınına bildirdiği anlar yer alıyor.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak kaza
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