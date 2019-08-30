Otomobille giden babasının yolunu kesip tabancayla ayağından yaraladı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, otomobiliyle seyir halinde olan E.A. (65), aracın önünü kesen oğlu tarafından tabanca ile vuruldu. Ayağından yaralanan baba hastaneye kaldırılırken, polis oğlunun yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde E.A. yönetimindeki 31 KIB 17 plakalı otomobili durduran oğlu A.E.A., bir süre babasıyla tartıştı. A.E.A., tartışma sırasında yanında getirdiği tabanca ile babasına ateş ederek kaçtı. Bacağından yaralanan E.A., ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan E.A'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından otomobil parka çekilirken, olay yerinden kaçan şüpheli A.E.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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