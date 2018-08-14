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Otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 19:54 | Son Güncelleme

EDİRNE’nin Enez ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişide ağır yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE’nin Enez ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişide ağır yaralandı.
Kaza, Keşan-Enez Karayolu üzerindeki Yenice köyü yakınlarına meydana geldi. Keşan’dan, Enez yönüne giden Ahmet Çetin yönetimindeki 34 ZJ 0452 plakalı otomobil, Yenice köyü yakınlarında karşı yönden gelen Atıf Topçu yönetimindeki 59 AZ 386 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 59 AZ 386 plakalı otomobil sürücüsü Atıf Topçu olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Hatice Küçük, 34 ZJ 0452 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Çetin ve araçta bulunan Nesibe Çetin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Enez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Hatice Küçük, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük’ün cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu. Ahmet ile Nesibe Çetin ise ilk müdahalelerinin ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Atıf Topçu’nun cesedi de, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna konuldu. Soruşturma sürüyor.

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Otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

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