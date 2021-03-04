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  4. Otopark tartışmasında 2 güvenlik görevlisini vuran şahıslar teslim oldu

Otopark tartışmasında 2 güvenlik görevlisini vuran şahıslar teslim oldu

04.03.2021 18:43 | Son Güncelleme:
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Otopark tartışmasında 2 güvenlik görevlisini vuran şahıslar teslim oldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindeki Devlet Hastanesi bahçesinde hastaneye gelen annesini acil servise götürmek isteyen güvenlik görevlisi ile otoparkta bulunan bir araç sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindeki Devlet Hastanesi bahçesinde hastaneye gelen annesini acil servise götürmek isteyen güvenlik görevlisi ile otoparkta bulunan bir araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında 2 güvenlik görevlisini vuran şahıslar teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Çaycuma Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Çaycuma Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tolga T. hastaneye gelen annesini karşılamak üzere hastane bahçesine çıktı. Acil Servis yakınlarında annesini karşılayan güvenlik görevlisi ile otoparkta bir sürücünün park etmeye çalıştığı aracın annesinin ayağına dediği iddiası üzerine tartışma çıktı. Yaşanan tartışmada şahıs iddialara göre aracından inerek etrafa ve havaya rastgele ateş açmaya başladı. Olayda güvenlik görevlileri Tolga T. ile Rahmi Ö. yaralandı. Hemen olay yerinin yanında bulunan Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki güvenlik görevlisi tedavi altına alındı. Tolga T., Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkezine sevk edildi. Yaşanan olayın ardından olay yerinden kaçan şüpheli Tayfun K. polise teslim oldu. Araçta bulunan babası ve kardeşi de güvenlik görevlisi Tolga T.’ye saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek soruşturma başlattı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de olay yerine şerit çekerek delil topladı.

Otopark tartışmasında 2 güvenlik görevlisini vuran şahıslar teslim oldu

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