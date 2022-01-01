Otoparkta korkunç olay! Yanan otomobilin bagajından ceset çıktı

Sanayi Mahallesi’nde sabah saatlerinde hurda araçların bulunduğu otoparkta bir otomobilin yandığını gören çevredekiler, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

BAGAJDAN CESET ÇIKTI

Yapılan incelemede, yanan otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu. 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen ceset, incelemenin ardından, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

