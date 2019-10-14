HABER

Otostopla Türkiye turunu Hakkari'de tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 10:31 | Son Güncelleme

Türkiye'nin güzelliklerini keşfetmek için geçen yıl mayısta yola çıkan ve otostopla 80 ili dolaşan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Dilara Özkan, gezisinin son durağı Hakkari'ye geldi - Dilara Özkan: - "Seyahat etmek bana manevi anlamda çok şey kazandırdı"

HAKKARİ (AA) - Türkiye'nin güzelliklerini keşfetmek amacıyla yola çıkan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Dilara Özkan, otostopla 80 ili gezdikten sonra son durağı Hakkari'ye geldi.

Başkent Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü'nde eğitim görürken, ülkenin farklı noktalarındaki güzellikleri keşfetmek için okuluna ara vererek geçen yıl mayısta Ankara'dan yola çıkan Özkan, son durağı Hakkari'ye ulaştı.

Gittiği yerlerin doğal ve kültürel zenginliklerini fotoğraflayıp 45 bin kişinin takip ettiği Instagram hesabından paylaşan Özkan, birçok araçla sürdürdüğü yolculukta binlerce kilometre yol katetti.

Turunu Hakkari'de tamamlayan Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otostopla illeri dolaştığını, gittiği yerlerde fotoğraf çekip vatandaşlarla sohbet ettiğini anlattı.

Gezilerini sosyal medya hesabından paylaştığını belirten Özkan, "Türkiye'min her yerini gezdim. Türkiye turum bitti ve bunu otostopla seyahat ederek yaptım. Gittiğim yerlerde turistik yerlerden ziyade köyleri gezmeye çalışıyorum. Bu şekilde gezdiğimde insanlarla sohbet edip farklı farklı şeyler öğreniyorum." diye konuştu.

Seyahat etmenin kendisine çok şey kattığını ve hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Özkan, Hakkari'yi çok beğendiğini, kentin doğasının çok güzel olduğunu ve ilçelerini de dolaşmak istediğini ifade etti.

- Dünya turuna çıkmayı hedefliyor

Bundan sonra dünya turuna çıkmak istediğini belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız dünyayı tanımayı çok istiyorum. Yola ilk çıktığım ben ile şu anki ben arasında fark var. Seyahat etmek bana manevi anlamda çok şey kazandırdı. Ülkemizde çok fazla doğal güzellik varmış, onları görüyorum. Hepimiz olumsuz olaylara odaklandığımız için bazı şeyleri gerçekleştirmek bize korkunç geliyor ama ben hiç korkmadım, sıkıntılı bir şey de yaşamadım. İnsanlarımız gerçekten çok güzel."

PARTNER Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız... Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız...
Genco Erkal “merhaba” oyunuyla İKÜ’deGenco Erkal “merhaba” oyunuyla İKÜ’de
Çocukluk hayali 4x4 elektrikli aracı 3 yılda yaptıÇocukluk hayali 4x4 elektrikli aracı 3 yılda yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dilara özkan Gezgin Hakkari otostop

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Erdoğan Beştepe'de görüşmüştü! İlk karar hayata geçirildi

Erdoğan Beştepe'de görüşmüştü! İlk karar hayata geçirildi

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayn el Arap'a harekat için hazırlıklar tamamlandı, Erdoğan'ın talimatı bekleniyor

Hazırlıklar tamam yeni hedef için Erdoğan'ın talimatı bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı mesajı: Durmak yok

Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok

Karkamış'ta eğitime 2 gün ara

Bir ilçede daha okullar tatil edildi

Balıkesir Ayvalık'ta göçmen teknesi battı! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay: Çatışma riski doğurur

Yasin Aktay: Çatışma riski doğurur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.