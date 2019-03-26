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Otoyol kenarında silahla vurularak öldürülmüş cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 08:10 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Narlıdere ilçesinde Deniz Özdemir'in (34), yol kenarında silahla vurularak öldürülmüş cesedi bulundu.

Otoyol kenarında silahla vurularak öldürülmüş cesedi bulundu

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Narlıdere ilçesinde Deniz Özdemir'in (34), yol kenarında silahla vurularak öldürülmüş cesedi bulundu.
İzmir- Çeşme Otoyolu üzerinde dün öğle saatlerinde bir kişi, yol kenarındaki çalılıkların arasında hareketsiz yatan erkeği görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Deniz Özdemir olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Silahla vurularak öldürüldüğü saptanan Özdemir'in cenazesi, inceleme sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Özdemir'in başka bir yerde öldürülüp, cesedinin otoyol kenarına atıldığı ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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