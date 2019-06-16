Otoyol şantiyesindeki toprak kaydı, mahalleli isyan etti

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, otoyol şantiyesinde bulunan toprak yığınının sağanak sonrasında kayması sonucu bazı evler su ve çamurla dolarken, mahalleli gerekli tedbirlerin alanmamasına tepki gösterdi.

Olay, akşam saatlerinde, İzmit Tepeköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. Aniden bastıran sağanak sonrasında cadde üzerinde bulunan Kuzey Marmara Otoyolu Şantiyesi'nde bulunan toprak yığınlarında kayma meydana geldi. Turan Güneş Caddesi tamamen trafiğe kapanırken, bazı evlerin içerisi de su ve çamurla doldu. Yolun tamamen kapanması üzerine mahalle halkı da sokağa çıkarak tepki gösterdi. Aynı toprak kaymasının 1 hafta önce yaşandığını söyleyen mahalleliler, yetkililerden çözüm istedi.

Mahalle sakinlerinden Hikmet Türkoğlu, "Geçen Çarşamba günü yine aynı olay yaşandı. Karayollarının buradaki inşaatı, yukarıdan yağmurun, selin gelmesi, evlerin içerisine su girmesi geçen hafta yaşandı. Mahallece mağduruz. Komşumun evine, holü çamur dolmuş. Bunun sebebi yetkililerin yeterince ilgilenmemesinden kaynaklıdır. 1 hafta önce Çarşamba günü biz aynı olayı yaşadık. Ama ikinci kez yaşanıyor." dedi.

Tepeköy Mahalle Muhtarı Celalettin İçöz, "Öncelikle tüm komşularımıza geçmiş olsun diyorum. Bu Allah'ın bir afetidir, ama tedbirsiz çalışmak bir kula yakışmayan bir şeydir. Kuzey Marmara Yolu çalışması esnasında konutlardan gelen kanalizasyon hattını daha evvel patlattılar. Defalarca uyarmamıza rağmen duyarsız kalındığı için, halen sorumsuz çalışmalarına devam ediyorlar. Tüm yetkilileri de duyarlı olmaya davet ediyorum. Burada yoğun bir yağmur sonrası, oradan boşaltılan hafriyatın yol üzerinde bırakılmasından dolayı bu toprakların Turan Güneş Caddesi'ne akması bizleri mağdur etti. Evine su giren arkadaşlarım var. Bu mağduriyetin devletimiz tarafından karşılanmasını ve Kuzey Marmara Otoyolu sorumlularına da gereken cezai işlemin yapılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Evi su ve çamurla dolan Ayhan Tümsekli, "Yağmur başladığında ben bahçede uğraşıyordum. Yağmur kesildiği sırada oradaki su barikatı aşarak bizim üzerimize geldi. Barikat da değil. Oraya yığılan bir toprak yığını var. Oradan su kendine yol bulup sel şeklinde geliyor. Yol da kapandı. Sel geldiğinde beni burada düşürüyordu. Evin içerisinde 3 kişi uğraşarak bu kadar engelleyebildik. Maddi hasar önemli değil ama biz gece uyurken bu olsaydı ne olacaktı" dedi.

Sel suları nedeniyle toprağın kayması sonucu trafiğe kapanan yol, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ile 1 saat süren çalışma ile temizlendi. Ardından yol ulaşıma açıldı.