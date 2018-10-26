Otunba Cash İstanbul’da yakalandı!

Türk polisine gönderilen yazıda, Danimarka’da yer altı kabloları üzerinde faaliyet yürüten GM Plast Grup adlı şirketin elektronik posta adreslerine korsanlarca yetkisiz erişim sağlanarak ele geçirildiği, sahte faturalar gönderilip 1 milyon 416 bin Dolar paranın “Işıkdağ Tekstil Aksesuar Sanayi Ticaret Limited Şirketi"nin Türkiye’de bulunan banka hesaplarına gönderildiği bildirdi.

DANİMARKA POLİSİNDEN TÜRK POLİSİNE GEÇİLEN İHBAR NOTU Dolandırıldıklarını fark eden firma yetkilileri geçtiğimiz Mayıs ayında Danimarka polisine başvurdu. Danimarka kolluk kuvvetleri yaptıkları incelemelerde, bilgisayar korsanlarının izinin Türkiye’de olduğunu belirleyerek İstanbul polisi ile bağlantıya geçti.

Edinilen bilgilere göre, Danimarka kolluk kuvvetlerinden gelen uluslararası siber dolandırıcılık şebekesi ile ilgili istihbaratı değerlendiren İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çoğu Nijeryalı uluslararası siber dolandırıcılık şebekesini tespit etti.

Alınan ihbar üzerine harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ağlarında “Otunba Cash” mahlası ile yer alan Nijeryalı Emanuel Aneke ve çetesini tespit etti. Gönderildiği ileri sürülen Türk şirketin paravan olduğu ve paravan şirketle bağlantıları olan Türk Z.I., E.D. ve N.M adlı dolandırıcıları gözaltına aldı. 3 Türk tutuklanırken, polis soruşturmayı derinleştirerek çetenin yabancı üyelerini takibe aldı.

İLK ÖNCE ULUSLARARASI FİRMALARIN ELEKTRONİK POSTA ADRESLERİ ELE GEÇİRİLİYOR



Yüz binlerce dolarlık vurgun yapan bilgisayar korsanlarının kaldıkları adresleri tek tek tespit eden polis, uluslararası alanda dolandırıcılık yapan korsanların elebaşılığını Nijeryalı Emanuel Aneke’nin yürüttüğünü ve ekibinde 4 Nijeryalının olduğunu ortaya çıkardı. Uluslararası ticaret yapan firmaların elektronik posta adreslerini ele geçirip, bu firmaların e-mail adreslerine benzeyen harf grupları ile başka mail adresleri oluşturan şebekenin, sahte mailler üzerinden şirketlerle bağlantıya geçerek ödemeleri açtıkları paravan şirketlerin hesaplarına yönlendirdikleri belirlendi.