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'Otur oturduğun yerde' Zeydan Karalar'dan çok sert çıkış! Belediye meclis toplantısında gergin anlar 'İspat edin istifa edelim'

09.11.2023 16:21 | Son Güncelleme:
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Adana'da Kasım ayı belediye meclis toplantısında gergin anlar yaşandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, AK Partili meclis üyesinin "CHP cami kapattı" demesi üzerine sinirlenerek sert çıkıştı. O anlarda Karalar, "Öyle bir şey yok. O tam bir yalan" dedikten sonra tartışma devam edince Karalar, "Burası Seyhan meclisi değil, otur oturduğun yerde" dedi. "Gel oturt haydi" şeklinde bir cevapla karşılaşan Karalar "Ben gelirdim ama belediye başkanı olduğum için gelemem" şeklinde konuştu.

'Otur oturduğun yerde' Zeydan Karalar'dan çok sert çıkış! Belediye meclis toplantısında gergin anlar 'İspat edin istifa edelim'

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılı Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı, gergin anlara sahne oldu. Seslerin yükseldiği ve karşılıklı atışmaların yaşandığı o anlarda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın çıkışı dikkat çekti.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK! O TAM BİR YALAN"

AK Partili bir meclis üyesinin "CHP cami kapattı" demesinin ardından tansiyon yükseldi. Bu sözler üzerine sinirlenen Zeydan Karalar, "Öyle bir şey yok. O tam bir yalan. Senin de yalanın. Atma oradan. Sen yalanın Allah'ını söylüyorsun, konuşma! Sen belediye başkanına yalan söylüyorsun diyemezsin" şeklinde konuştu.

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"OTUR OTURDUĞUN YERDE"

Ardından Karalar "Konuşma, otur. Burası Seyhan meclisi değil, otur oturduğun yerde." deyince ortam bir kez daha gerildi.

"BEN GELİRDİM AMA..."

Bunun üzerine AK Partili üyenin "Gel oturt haydi" demesinin ardından Karalar "Ben gelirdim ama belediye başkanı olduğum için gelemem" yanıtını verdi.

Devamında Karalar "Bu memlekette Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tek cami kapatma eylemi yoktur. İspat edin biz istifa edelim. Boşverin bu işleri. Doğru değil bunlar.” ifadelerini kullandı.


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Zeydan Karalar Adana
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