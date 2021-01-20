Oturduğunuz yerden öğrenin! Vücudunuz kaç yaşında? Gerçek yaşınız 20 olabilir ama...

Vücut yaşınızı öğrenmek sağlıklı, daha genç bir hayat yaşayıp yaşamadığınızı öğrenmenin bir yolu olabilir, ancak kesin ve bilimsel olarak doğru bir ölçü değildir ve profesyonel teşhisin yerini almamalıdır. Bu hatırlatmamızı da yaptıktan sonra yapmanız gerekenleri anlatmaya başlıyoruz.

SAYILAR SİZE YAŞAM TARZINIZ HAKKINDA BİLGİ VERİYOR

"Kronolojik yaşınız" olarak da bilinen gerçek yaşınızı hesaplamak kolay ancak, biyolojik yaşınız için bir sayı almak, fiziksel testler listesinden geçmeyi ve mevcut yaşam tarzınızı değerlendirmeyi içerir. Aldığınız sayı size sağlık alışkanlıklarınız hakkında çok şey söyleyebilir ve yaşamınızda nasıl değişiklik yapacağınızı belirlemede yardımcı olabilir.

BİYOLOJİ YAŞI BELİRLEME TESTİ

Kalp

Ayakta durur şekilde nabzınıza bakın. Normal bir hızda 20 kez eğilip kalkın. Sonra nabzınızı tekrar kontrol edin. Nabız ne kadar yükseldi? Umarız çok uçmamıştır.

10 atışa kadar – dolaşım sisteminiz 20 yaşında (bravo)

10-20 atış – 30 yaşında

20-30 atış – 40 yaşında

30-40 atış – 50 yaşında

40 ya da fazla atış – 60 yaşında

Oturup kalkmayı bile tamamlayamadınız – 70 yaşında ya da daha fazla

Fazla kilo bu test sonucunu fazlasıyla etkiler, bilginiz olsun.

Sinir sistemi

Evet bu test için bir yardımcıya ihtiyacınız var ve onun da 50 uzunluğunda bir cetvele. Cetvelin 50 cm yazan kısmına başparmağınızı koyacak şekilde dikey tutmalısınız. Elinizi cetvelin en alt kısmının 10 cm altına koyun. Yardımcınız cetveli bıraktığı gibi cetveli baş ve işaret parmağınızla tutmaya çalışın. Cetveli tuttuğunuz rakamları da not edin. Hadi bakalım refleksleriniz nasılmış.