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Oturduğunuz yerden öğrenin! Vücudunuz kaç yaşında? Gerçek yaşınız 20 olabilir ama...

20.01.2021 08:51 | Son Güncelleme:
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Vücudunuz, yaşamakta olduğunuz yaşam tarzına bağlı olarak çok daha genç veya yaşlı bir kişininki gibi görünebilir ve işlev görebilir. Tüm insanların bir doğum yaşı ve bir vücut yaşı vardır. Bunu size videolu anlatımla anlatmaya çalıştık.

Vücut yaşınızı öğrenmek sağlıklı, daha genç bir hayat yaşayıp yaşamadığınızı öğrenmenin bir yolu olabilir, ancak kesin ve bilimsel olarak doğru bir ölçü değildir ve profesyonel teşhisin yerini almamalıdır. Bu hatırlatmamızı da yaptıktan sonra yapmanız gerekenleri anlatmaya başlıyoruz.

SAYILAR SİZE YAŞAM TARZINIZ HAKKINDA BİLGİ VERİYOR

"Kronolojik yaşınız" olarak da bilinen gerçek yaşınızı hesaplamak kolay ancak, biyolojik yaşınız için bir sayı almak, fiziksel testler listesinden geçmeyi ve mevcut yaşam tarzınızı değerlendirmeyi içerir. Aldığınız sayı size sağlık alışkanlıklarınız hakkında çok şey söyleyebilir ve yaşamınızda nasıl değişiklik yapacağınızı belirlemede yardımcı olabilir.

BİYOLOJİ YAŞI BELİRLEME TESTİ

Kalp

Ayakta durur şekilde nabzınıza bakın. Normal bir hızda 20 kez eğilip kalkın. Sonra nabzınızı tekrar kontrol edin. Nabız ne kadar yükseldi? Umarız çok uçmamıştır.

  • 10 atışa kadar – dolaşım sisteminiz 20 yaşında (bravo)
  • 10-20 atış – 30 yaşında
  • 20-30 atış – 40 yaşında
  • 30-40 atış – 50 yaşında
  • 40 ya da fazla atış – 60 yaşında
  • Oturup kalkmayı bile tamamlayamadınız – 70 yaşında ya da daha fazla

Fazla kilo bu test sonucunu fazlasıyla etkiler, bilginiz olsun.

Sinir sistemi

Evet bu test için bir yardımcıya ihtiyacınız var ve onun da 50 uzunluğunda bir cetvele. Cetvelin 50 cm yazan kısmına başparmağınızı koyacak şekilde dikey tutmalısınız. Elinizi cetvelin en alt kısmının 10 cm altına koyun. Yardımcınız cetveli bıraktığı gibi cetveli baş ve işaret parmağınızla tutmaya çalışın. Cetveli tuttuğunuz rakamları da not edin. Hadi bakalım refleksleriniz nasılmış.

  • 20 cm işareti – sinir sisteminiz 20 yaşında, yani fazlasıyla çeviksiniz.
  • 25 cm işareti – 30 yaşında
  • 35 cm işareti – 40 yaşında
  • 45 cm işareti – 60 yaşında
  • Cetveli yakalayamadınız – 70 yaşında

Vestibüler aygıt

Gözlerinizi sıkıca kapatın (cidden yapmanız önemli!) bir adım öne çıkın ve diğer ayağınızı zeminden 10 cm kaldırın. Bu zorlu pozisyonu mümkün olduğunca uzun tutun, hatta yardımcınız süre tutsun.

  • Eğer 30 saniye ya da daha fazla ise – Vestibüler aygıtınız 20 yaşında
  • 20 saniye – 40 yaşında
  • 15 saniye – 50 yaşında
  • 10 saniyeden az – 60 yaşında ya da daha fazla

Kan damarları

Baş ve işaret parmağınızı kullanarak elinizin üstüne çimdik atın ve öylece 5 saniye bekleyin. Canınızı yakınca cildinizde beyazımsı bölgeler ortaya çıkmış olacak. Yapacağınız şey ise rengi gitmiş bu kısımların ne kadar sürece renginin geri geleceğini bulmaktır.

  • 5 saniye sonra geliyorsa – kan damarlarının 30 yaşında
  • 8 saniye – 40 yaşlarında
  • 10 saniye – 50 yaşlarında
  • 15 saniye – 60 yaşlarında
  • 15 saniyeden fazla ise – 70 yaşlarında.

Eklemler

Ellerinizi arkanızda kenetleyin ve parmaklarınızı kürek kemiği hizasında birbirine kenetlemeye çalışın.

  • Eğer çocuk oyuncağı geldiyse – eklemleriniz 20 yaşında
  • Eğer parmaklarınız zorla birbirine değdiyse – 30 yaşında
  • Eğer elleriniz dar şekilde birleşemediyse – 40 yaşında
  • Eğer ellerinizi bir araya getirmekte zorlanıyorsanız – 60 yaşında
  • Ellerinizi arkaya dahi götüremediyseniz – 60 yaşından fazla

Solunum sistemi

Romantik bir mum yakın. Şimdi en fazla ne kadar uzaklıktan tek nefeste mumu söndürebildiğinizi ölçün. Ama sadece tek nefeste!

  • 1 metre – ciğerleriniz 20 yaşında
  • 80-90 cm – 30 yaşında
  • 70-80 cm – 40 yaşında
  • 60-70 cm – 50 yaşında
  • 50-60 cm – 60 yaşında
  • 50 cm’den daha az ise – 70 yaşını aşmış gitmişsiniz.

Şimdi tüm sonuçlarınızı bir araya getirin ve bu rakamların ortalamasını alın, işte size ortalama biyolojik yaşınız.

'Şimdiye kadar 200’den fazla yaşlanma teorisi mevcut fakat bunların hiçbirinin geçerli addedilmediğini hatırlamanızda fayda var. Tekil bir yaşlanma mekanizması diye bir şey bulunmuyor. 30 yaşına geldiğinizde (kimliğinizde yazan şekliyle), belki fiziksel olarak 40, ciğer kapasitesi olarak 25 yaşında olabilirsiniz, dolayısı ile kimliğinizdeki yaş ile bir bağlantısı olmayacak' diyor Rusya Ulusal Yaşlılık Birimi Merkezi’nden Vyatcheslav Krutko.


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