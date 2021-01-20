Oturduğunuz yerden öğrenin! Vücudunuz kaç yaşında? Gerçek yaşınız 20 olabilir ama...

Vücut yaşınızı öğrenmek sağlıklı, daha genç bir hayat yaşayıp yaşamadığınızı öğrenmenin bir yolu olabilir, ancak kesin ve bilimsel olarak doğru bir ölçü değildir ve profesyonel teşhisin yerini almamalıdır. Bu hatırlatmamızı da yaptıktan sonra yapmanız gerekenleri anlatmaya başlıyoruz.
"Kronolojik yaşınız" olarak da bilinen gerçek yaşınızı hesaplamak kolay ancak, biyolojik yaşınız için bir sayı almak, fiziksel testler listesinden geçmeyi ve mevcut yaşam tarzınızı değerlendirmeyi içerir. Aldığınız sayı size sağlık alışkanlıklarınız hakkında çok şey söyleyebilir ve yaşamınızda nasıl değişiklik yapacağınızı belirlemede yardımcı olabilir.
Kalp
Ayakta durur şekilde nabzınıza bakın. Normal bir hızda 20 kez eğilip kalkın. Sonra nabzınızı tekrar kontrol edin. Nabız ne kadar yükseldi? Umarız çok uçmamıştır.
Fazla kilo bu test sonucunu fazlasıyla etkiler, bilginiz olsun.
Sinir sistemi
Evet bu test için bir yardımcıya ihtiyacınız var ve onun da 50 uzunluğunda bir cetvele. Cetvelin 50 cm yazan kısmına başparmağınızı koyacak şekilde dikey tutmalısınız. Elinizi cetvelin en alt kısmının 10 cm altına koyun. Yardımcınız cetveli bıraktığı gibi cetveli baş ve işaret parmağınızla tutmaya çalışın. Cetveli tuttuğunuz rakamları da not edin. Hadi bakalım refleksleriniz nasılmış.
Vestibüler aygıt
Gözlerinizi sıkıca kapatın (cidden yapmanız önemli!) bir adım öne çıkın ve diğer ayağınızı zeminden 10 cm kaldırın. Bu zorlu pozisyonu mümkün olduğunca uzun tutun, hatta yardımcınız süre tutsun.
Kan damarları
Baş ve işaret parmağınızı kullanarak elinizin üstüne çimdik atın ve öylece 5 saniye bekleyin. Canınızı yakınca cildinizde beyazımsı bölgeler ortaya çıkmış olacak. Yapacağınız şey ise rengi gitmiş bu kısımların ne kadar sürece renginin geri geleceğini bulmaktır.
Eklemler
Ellerinizi arkanızda kenetleyin ve parmaklarınızı kürek kemiği hizasında birbirine kenetlemeye çalışın.
Solunum sistemi
Romantik bir mum yakın. Şimdi en fazla ne kadar uzaklıktan tek nefeste mumu söndürebildiğinizi ölçün. Ama sadece tek nefeste!
Şimdi tüm sonuçlarınızı bir araya getirin ve bu rakamların ortalamasını alın, işte size ortalama biyolojik yaşınız.
'Şimdiye kadar 200’den fazla yaşlanma teorisi mevcut fakat bunların hiçbirinin geçerli addedilmediğini hatırlamanızda fayda var. Tekil bir yaşlanma mekanizması diye bir şey bulunmuyor. 30 yaşına geldiğinizde (kimliğinizde yazan şekliyle), belki fiziksel olarak 40, ciğer kapasitesi olarak 25 yaşında olabilirsiniz, dolayısı ile kimliğinizdeki yaş ile bir bağlantısı olmayacak' diyor Rusya Ulusal Yaşlılık Birimi Merkezi’nden Vyatcheslav Krutko.
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