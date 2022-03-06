Oturma odanızın ruhunu değiştirecek en yenilikçi ürünler

Evde kullandığımız mobilya ve aksesuarlar biz farkında olmasak da hayatımızı büyük ölçüde etkiliyor. Bir de söz konusu oturma odasındaki eşyalar ise bu konu daha da önemli ancak oturma odası dekorasyonuna gereken önemi vermediğimizde burada geçirdiğimiz zaman verimsiz olabiliyor. Özetle bu odanın dört duvardan ibaret olmaması için ufak detayların gözden kaçırılmaması ve doğru tercihlerin yapılması gerekiyor. Nasıl mı? Cevabı listemizde...

1. Rahatından ödün vermeyenler için:

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Koltuklar oturma odasının en önemli parçalarından biri. Hatta onlarsız bir oturma odası düşünemeyiz bile. Eymense Asya Chester Köşe Koltuk Takımı da şimdiden odanızın en önemli parçası olacak. Son yıllarda klasik kanepelerin yerini L koltukların almaya başladığını görüyoruz. Bu koltuk takımı da herkesin yararlanmak isteyeceği bir dizi pratik ve estetik özellikler sunuyor. Öncelikle az yer kaplayıp maksimum oturma alanı sağlıyor. Bu sayede her türlü alana kolayca sığabiliyor ve diğer eşyalara yer açıyor. İstediğinizde yatağa dönüştürebileceğiniz takım, silinebilir kumaştan üretildiği için sabunlu bez ile kolayca temizlenebiliyor. Ek olarak ürün ile 5 adet kırlent de gönderiliyor. Daha ne olsun?

2. Odanıza renk ve bütünlük kazandırmaya hazır mısınız?

Oturma odanızı ne kadar çok mobilya ve dekoratif eşyayla donatırsanız donatın, halı olmadığı sürece bu eşyalar hiçbir anlam ifade etmez. Nasıl bir elbiseyi parlatan asıl parça ayakkabı ise mobilyaları tamamlayan ev tekstili ürünü de halı. Bu sebeple koltuk takımınız, diğer mobilyalar ve objelerinizle uyumlu bir halı seçerek oturma odanızın bütünlüğünü sağlayabilirsiniz. Eviza Home Marakesh Krem Makine Halısı da odanızın ruhunu değiştirmeye aday parçalardan biri. Bu model, rengarenk motifleri ve uzun saçaklarıyla modern bir görünüm yaratır. Buna ek olarak parke gibi yüzeylerdeki kusurları kapatmaya imkan verir, yürürken çıkacak sesleri minimize eder ve tozun dağılmasını engeller.

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3. Mahremiyet de önemli tabii

Evlerimiz özel yaşam alanlarımız. Dolayısıyla bu alandaki mahremiyeti korumak oldukça önemli. Evdepo Home Kırık Beyaz Pilesiz Tül Perde de pencerelerinizi şık bir şekilde kapatır. Düz sade tasarımı ve yerlere kadar uzanan etekleri ile oda dekorasyonunuza minimalist bir dokunuş yapar. Standart yükseklikteki tüm odalara uyar ve hemen takılıp kullanılabilir. Üstelik özel bir yıkama ve zahmetli bir ütüleme işlemi de gerektirmez. Perdeyi 30 derecelik hassas programda yıkadıktan sonra nemli bir şekilde asabilirsiniz. Dekorasyonunuza farklı bir dokunuş eklemek isterseniz mıknatıslı mandal ve püskül gibi perde aksesuarlarından yararlanabilirsiniz. Tül perdenin arkasına stor perde veya güneşlik de taktırabilirsiniz.

4. Aydınlatmayı es geçmiyoruz

Oturma odası dekorasyonunda aydınlatmanın yeri apayrı. Zira avizeler, LED lambalar ve diğer aydınlatma araçları dekorasyonun temel taşlarını oluşturur çünkü yeterli ve iyi bir aydınlatma ile mekanda istenen etki daha kolay yaratılabilir. Kötü bir aydınlatma sistemi ise oturma odanızda verimli ve keyifli bir şekilde vakit geçirmenizi engeller. Neyse ki Madrid 3'lü Siyah Sarkıt Avize ile odanızı etkili bir şekilde aydınlatabilir ve evinizi daha güzel gösterebilirsiniz. Üstelik bu sarkıt avizenin montajı profesyonellik gerektirmez. Yarı demonte olarak gönderilen ürünün bütün bağlantıları hazır vaziyette olduğu için avizeyi kolayca tavana asabilirsiniz.

5. Televizyon keyfinizi arttırmaya ne dersiniz?

Oturma odasında en çok yapılan aktivitelerden biri televizyon izlemek. Tüm aile akşamları burada toplanıp bir haftadır beklediği dizinin yeni bölümünü izler. Akşamınıza neşe ve konfor katacak ürün ise TE-HOME Marble Tv Ünitesi! Bu ürün, televizyonu güvenli bir alanda tutarak size konforlu bir seyir keyfi yaşatır. Kapaklı dolaplarıyla da adeta bir kiler görevi görür. LCD ya da plazma TV'yi ünitenin üstüne yerleştirdikten sonra boş kalan kısımlara sevdiğiniz objeleri koyabilir, dolap bölümüne ise dışarıda durmasını istemediğiniz eşyalarınızı yerleştirebilirsiniz. Karmaşık kablo görünümünü önlenmek için de üniteyi prize yakın bir yerde konumlandırabilirsiniz.

6. Masa olmadan olmaz

Salon masa ve sandalye takımlarının oturma odası dekorasyonunun en önemli kısmını oluşturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yemek yemek ve ders çalışmak gibi çeşitli amaçlarla kullanılan bu ürünler, odaya görsel bir zenginlik kazandırır. Siz de Necoline Ay Masa Takımı ile oturma odanızda farklı bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Hatta konsol gibi farklı parçalarla kombinleyerek salonun köşesinde küçük bir yemek odası bile yapabilirsiniz. Sevdiklerinizi bu masa etrafında toplayarak birlikte yemek yiyebilir, sohbetin dibine vurabilirsiniz. Bazen de bu masaya oturup önemli toplantıların kritiğini yapabilir veya çalışmalarınızı gözden geçirebilirsiniz.

7. Bu tablo setiyle odanıza sıcaklık katın

İnsan, sanat aracılığıyla birçok farklı duyguyu açığa çıkartır. Tablolar da bu güzel duyguların ve yaşamdan karelerin evimizin içine girmesine izin verir. 12 parçadan oluşan Cadran Modern Style Tablo, odanızın havasını bir anda değiştirir. Siyah beyaz tabloların içinde yer alan insan ve doğa figürleri sizi daha canlı hissettirir. Ayrıca duvarlarınıza estetik bir dokunuş yapar ve odanızda çok hoş bir görünüm yaratır. Yüksek çözünürlüklü baskı makinelerinde kanserojen olmayan boyalarla üretilen tabloları çift yönlü bantlarla duvara kolayca monte edebilirsiniz. Duvarlarınızda küçük ama etkili detaylar kullanmak istiyorsanız bu tablo setine şans verin deriz.

8. Dağınıklığa izin vermeyin

Rani GD103 Modern Ayaklı Konsol, yaşam alanlarına işlevsel çözüm getirmek isteyenler için harika bir seçim! Ürün, küçük boyutuyla fazla yer kaplamıyor ve depolama alanı olarak kullanılabiliyor. Özellikle yemek takımlarınızı burada saklayarak her zaman temiz, düzenli ve güvende olmalarını sağlayabilirsiniz. Konsolun üzerine dekoratif objeler koyarak burayı küçük bir sergi alanına çevirebilirsiniz. Odak noktasını artırmak isterseniz konsolun bulunduğu duvar kısmına tablo veya çerçeve asabilirsiniz. Bu sayede daha etkili bir görünüm elde edebilirsiniz. Dilerseniz ürünün beyaz ve minyatür ceviz renklerini de inceleyebilirsiniz.

9. Misafirlerinizi en iyi şekilde ağırlayın

Sehpalar oturma odaları için en sık tercih edilen mobilyalar arasında yer alıyor. Hayatımızın önemli bir parçası haline gelen bu ürünler, bazen laptoplar için bazen de yemek masası olarak kullanılabiliyor. KZY Zigon Sehpa da sade tasarımı ve kullanışlı yapısıyla tüketicilerin tüm beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Yemek servislerini daha özel ve zarif bir şekilde yapmak isteyenler için ideal olan setin içerisinde farklı boyutlarda 3 adet sehpa bulunuyor. Bu sehpaları ister yan yana ister iç içe geçirerek kullanabilirsiniz. Dilerseniz koltukların yan tarafına yerleştirerek çay ve meyve saatlerinizi daha keyifli bir hale getirebilirsiniz.

10. Botanik bahçeleri ayağınıza getiriyoruz

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Bitkilerin havayı temizlediği ve bulunduğu ortama mutluluk getirdiği bilinen bir gerçek. Böyle olunca da birçok kişi evinde farklı çiçekler ve bitkiler yetiştiriyor. Dibiabo İç Mekan Çiçek Standı da saksı çiçekleri ve salon bitkilerine ev sahipliği yaparak evinize nefes oluyor. 5 katlı dekoratif bitki standı, işlevsel tasarımı sayesinde yer tasarrufu sağlıyor. Böylece sevdiğiniz çiçekleri bir arada toplayabilir ve her zaman gözünüzün önünde tutabilirsiniz. Ürün; sağlam yapısıyla saksıları güvenli bir şekilde tutuyor ancak yine de tedbiri elden bırakmamak için alt kısımlara daha ağır saksıları, üst kısımlara ise hafif olanları yerleştirin deriz.