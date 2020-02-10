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Outer Worlds 2 milyon satışla yetinmeyecek kadar iyi bir oyun

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.02.2020 09:42 | Son Güncelleme

Fallout: New Vegas oyununun geliştiricisi Obsidian’nın yayınladığı yeni RPG oyunu Outer Worlds 2 milyon adet satış rakamına ulaştı.

Outer Worlds 2 milyon satışla yetinmeyecek kadar iyi bir oyun

Outer Worlds aynı zamanda Xbox Game Pass sahipleri için ücretsiz olarak erişilebiliyor. 2 milyon satış rakamının içinde bu oyuncuların da olup olmadığı bilinmiyor.

Oyunun yayıncısı Take-Two’nun CEO’su Strauss Zelnick, Xbox Game Pass gibi ücretsiz/abonelik temelli satış modelini geliştirmek için çalıştıklarının da altını çiziyor. Buna göre, PC, PS4 veya Nintendo oyuncuları için de abonelik sistemiyle oyuna erişmek söz konusu olabilir.

Strauss Zelnick, abonelik temelli satış sisteminin oyun dünyası için çok önemli olduğunun da altını çiziyor. Yeni oyunların değil ama artık satış rakamları düşen eski oyunların bu abonelik sistemiyle son bir gelir dalgası daha yaratabileceğini vurguluyor. Strauss Zelnick böylece oyun yapımcıları için yeni bir gelir kapısı açılabileceğini vurguluyor.

Strauss Zelnick’in bu sözlerinin altı da boş değil. Dev oyun yayıncısı Take-Two’nun CEO’su bu açıklamarıyla oyun piyasasında önemli yeri olan Take-Two oyunlarına, abonelik sistemiyle ulaşılabileceğini işaret ediyor. Kaldı ki bugüne akdar 120 milyon adet satarak büyük bir rekor kıran Grand Theft Auto V de kısa süre önce Xbox Game Pass sistemine girdi. Bu da demek oluyor ki, Take-Two oyunları için ilk aşamada nakit ödeme yapamayan oyuncular, bir-iki sene içinde oyunları abonelik sistemli oyun servisleri içinde ücretsiz olarak oynayabilecekler.

Bu sırada Google Stadia ve Nvidia One sistemleri, online-video yayını üzerinden ve abonelik sistemiyle oyun oynama modelininin yakın gelecekte çok popüler olacağını gösteriyor. Nvidia One her ne kadar oyunculara “sahip oldukları” oyunları oynama imkanı verse de, farklı abonelik seçenekleriyle oyunları satın almadan da oynama seçeneğinin de açılacağı düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Outer Worlds 2 Obsidian

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