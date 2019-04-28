Ovacık'ta ilkbahar güzelliği

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kışın sert ve uzun geçtiği Ovacık ilçesinde ilkbaharın etkisiyle oluşan eşsiz doğal güzellikler göz kamaştırıyor.

Kentte yılın 5 ayı beyaz örtüyle kaplanan Ovacık ilçesinde yüksek kesimlerde halen kış mevsimi etkisini sürdürürken ova ve çevre köylerde ilkbaharın güzelliği yaşanıyor.

İlkbaharda rengarenk çiçeklerle süslenen ilçede, kar ve yağmur sularıyla oluşan göletler, coşkuyla akan dereler, tarlada açan kardelen, nergis ve kar çiçekleriyle karla kaplı Munzur Dağları güzel görüntülere ev sahipliği yapıyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla meraların yeşile büründüğü, sürülerin doğaya salındığı ilçede, zorlu geçen kışın ardından vatandaşlar da doğal ortamlarda piknik yaparak keyifli vakit geçiriyor.

İlçe sakinlerinden Levent San, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbaharda ilçenin bir başka güzel olduğunu söyledi.

Zorlu kış mevsiminin ardından rengarenk baharı yaşamanın keyif verici olduğunu vurgulayan San, "Bir tarafta yüksek kesimlerde halen kış yaşanırken ovada baharın güzelliklerini yaşıyoruz. Dereler şırıl şırıl akıyor. Kardelenler, kar çiçekleri, nergisler, sümbüller açtı ve doğada renk cümbüşü yaşanıyor. Bize de bu güzellikleri hissetmek ve yaşamak kalıyor." dedi.

