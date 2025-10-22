Oversize parçalarla bile şık görüneceğin 8 kombin

1. Oversize bir tişört, kombinin yıldız parçası olabilir!



Gardırobun karşısına geçip "Giyecek hiçbir şeyim yok..." dediğin an oversize bir tişört alıp onu elbise niyetine giyebilirsin. Tabii havalar soğuduğu için üzerine bir trençkot ya da uzun bir kaban giymek daha akıllıca olur. Zahmetsiz bir kombin diyebiliriz!

2. Çizgili oversize trikodaki çizgiyle aynı renk bir pantolon ve çanta... İşte budur!



Bu kombin dilediğin renkte olabilir. Siyah üzerine beyaz çizgili bir oversize triko ile beyaz pantolon bile olur. Bir günlük kombinini hazırladık bile!

3. Ya da sadece oversize bir triko ve külotlu çorapla kombin yapabilirsin.



Oversize trikoyu tek başına da giyebilirsin. Altına da külotlu çorap ve trikonun rengine yakın bir çizme kullanabilirsin. Ama kemer takmanı tavsiye etmiyoruz çünkü biraz eskide kaldı kemer olayı...

4. Bol kesim bir kot pantolon ve üzerine oversize beyaz bir tişört. Risksiz ve şık bir kombin.



Bu kombin ile dışarıda çok rahat gezebilirsin. Kot pantolonunun bol kesim olmasına dikkat et, yoksa dar pantolon ve oversize tişört vücudunu orantısız gösterir.

5. Günlük spor kombininin üzerine oversize bir kaban ekle. Hem spor hem şık tanımını baştan yazar!



Tayt, spor ayakkabı ve ince bir kazak kombini gayet günlük görünür ama üzerine oversize bir kaban aldığında şıklık dereceni birkaç kat artırmış olursun. Şapka da takabilirsin ama şapkanın opsiyonel olduğunu belirtelim.

6. Blazer ceket her zaman dar kesim olmamalı. Oversize bir blazer ile daha havalı görünebilirsin!



Dolabında giyilmeyi bekleyen oversize bir blazer ceketin varsa siyah ve hafif bol bir elbisenin üzerine giyebilirsin. İşe gideceğin ya da biriyle buluşacağın zaman zahmetsiz ve şık bir kombin ile gitmiş olacaksın.

7. Bu sefer kahverengi bomber ceketle geldik ama oversize olanından. Siyah ile şahane bir uyum yakalıyor.



Bomber ceketler ne kadar güzel parçalar olsa da kombinlemesi pek de kolay değil. Siyah bir crop, straight fit bir jeans ve üzerine oversize kesim bir bomber ceket. Oversize kombinin hazır!

8. Beyaz bir gömlek nasıl kombinlenebilir ki... İşte bu şekilde!



Beyaz oversize bir gömlek alıp birkaç düğmesini kapatmadan modern ve aykırı bir kombin yapabilirsin. Beyaz ile kontrast oluşturması için altına siyah bir bralet giyebilirsin. Pantolon noktasında bizim tercihimiz dizin altına kadar bir kot şort ya da bol kesim bir kot pantolon.