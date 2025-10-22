Oversize parçalarla bile şık görüneceğin 8 kombin

Gardırobun karşısına geçip "Giyecek hiçbir şeyim yok..." dediğin an oversize bir tişört alıp onu elbise niyetine giyebilirsin. Tabii havalar soğuduğu için üzerine bir trençkot ya da uzun bir kaban giymek daha akıllıca olur. Zahmetsiz bir kombin diyebiliriz!
Bu kombin dilediğin renkte olabilir. Siyah üzerine beyaz çizgili bir oversize triko ile beyaz pantolon bile olur. Bir günlük kombinini hazırladık bile!
Oversize trikoyu tek başına da giyebilirsin. Altına da külotlu çorap ve trikonun rengine yakın bir çizme kullanabilirsin. Ama kemer takmanı tavsiye etmiyoruz çünkü biraz eskide kaldı kemer olayı...
Bu kombin ile dışarıda çok rahat gezebilirsin. Kot pantolonunun bol kesim olmasına dikkat et, yoksa dar pantolon ve oversize tişört vücudunu orantısız gösterir.
Tayt, spor ayakkabı ve ince bir kazak kombini gayet günlük görünür ama üzerine oversize bir kaban aldığında şıklık dereceni birkaç kat artırmış olursun. Şapka da takabilirsin ama şapkanın opsiyonel olduğunu belirtelim.
Dolabında giyilmeyi bekleyen oversize bir blazer ceketin varsa siyah ve hafif bol bir elbisenin üzerine giyebilirsin. İşe gideceğin ya da biriyle buluşacağın zaman zahmetsiz ve şık bir kombin ile gitmiş olacaksın.
Bomber ceketler ne kadar güzel parçalar olsa da kombinlemesi pek de kolay değil. Siyah bir crop, straight fit bir jeans ve üzerine oversize kesim bir bomber ceket. Oversize kombinin hazır!
Beyaz oversize bir gömlek alıp birkaç düğmesini kapatmadan modern ve aykırı bir kombin yapabilirsin. Beyaz ile kontrast oluşturması için altına siyah bir bralet giyebilirsin. Pantolon noktasında bizim tercihimiz dizin altına kadar bir kot şort ya da bol kesim bir kot pantolon.