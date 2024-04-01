Overthinking (aşırı düşünme) sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Overthinking (aşırı düşünme) sendromu tedavisi

Overthinking, kişinin ilişkilerini, iş performansını ve genel yaşam memnuniyetini olumsuz etkileyebilir. Sürekli olarak geçmişteki hataları düşünmek, gelecekteki belirsizlikler hakkında endişelenmek veya mevcut durumu sürekli olarak sorgulamak, kişinin mutluluğunu ve huzurunu engelleyebilir. Ayrıca, overthinking, karar verme sürecini uzatabilir ve kişinin ilerlemesini engelleyebilir.

Overthinking (aşırı düşünme) sendromu nedir?

Sosyal medyada da karşımıza "overthinklemek" ya da "overthinkistan" gibi ifadelerle sıklıkla karşımıza çıkan overthinking ne demek diye bakacak olursak kısaca "aşırı düşünmek" diyebiliriz. Overthinking sendromu ne demek sorusunu da şöyle yanıtlayabiliriz:

Overthinking, aşırı düşünme veya aşırı düşünme sendromu olarak da adlandırılan bir durumdur. Bu durumda, kişi belirli bir konu veya durum hakkında oldukça fazla düşünür, analiz eder ve endişelenir. Overthinking, genellikle kişinin kendi düşünceleriyle sıkışıp kalması ve bir döngü hâlinde aynı endişeleri tekrar tekrar yaşamasıyla karakterizedir.

Overthinking neden olur?

Bu sendrom genellikle belirli bir konu veya durum hakkında aşırı endişe duyulması veya gelecekle ilgili korkuların aşırı derecede büyütülmesiyle ilişkilidir. Kişi, sürekli olarak olası senaryoları düşünür, muhtemel sonuçları analiz eder ve gerçek dışı veya abartılı sonuçlara varabilir. Bu durum, kişinin stres seviyelerini artırabilir, anksiyete ve hatta depresyon gibi duygusal sorunlara yol açabilir. Overthinking nedeni net olmasa da bazı durumlar tetikleyici olabilir:

Geçmiş hatalar ve başarısızlıklar

Toksik ve sağlıklı olmayan arkadaşlıklar ve ilişkiler

İş veya okul performansı

Endişe ve korkular

Mükemmelliyetçilik

Depresyon, anksiyete, stres

Overthinking (aşırı düşünme) sendromu belirtileri nelerdir?

Aşırı düşünme sendromu günlük hayatımızda birtakım belirtileriyle kendini gösteren bir durumdur. Overthinking olduğunu nasıl anlarız konusunda sendromun belirtilerini tanımak önemlidir.

Overthinking (aşırı düşünme) sendromu belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterse de genel olarak benzerdir. Overthinking belirtileri şöyledir:

Sürekli olarak geçmişte yaşanılan pişmanlıkları, olayları düşünmek.

Geleceğe dair bir konu hakkında her ayrıntısını düşünmek, kurgulamak.

Olumsuz senaryolar üretmek ve bu senaryolara takılıp kalmak.

Düşünceleri durduramama ve zihni susturamama hissi.

Geçmiş veya gelecek hakkında takıntılı şekilde düşünme.

Küçük hataları veya kusurları sürekli düşünmek ve abartmak.

Olumsuz olasılıklar üzerinde yoğunlaşmak ve endişelenmek.

Sürekli olarak "keşke" ve "ya olsaydı" gibi düşüncelere kapılmak.

Karar verme aşamasında uzun süre tereddüt etmek ve zorlanmak.

Uykuya dalmada güçlük veya uyku problemleri.

Baş ağrısı, kas ağrısı veya sindirim problemleri gibi fiziksel belirtiler.

Yorgunluk, halsizlik ve enerji eksikliği.

Dikkatini toplamada ve konsantre olmada zorlanma.

Overthinking den nasıl kurtulurum?

Overthinking, aşırı düşünme ve sürekli analiz etme eğilimidir. Bu durum, kaygı, stres ve depresyona yol açabilir. Overthinking (aşırı düşünme) sendromu tedavisi kişiden kişiye değişiklik gösterir ve Overthinking ilaç tedavisi de bir uzman eşliğinde gerek görülürse yapılmalıdır. Overthinking (aşırı düşünme) sendromu tedavisi nasıl yapılır sorusuna bazı öneriler ise şu şekildedir:

Overthinking'e yakalandığınızda, durun ve farkındalık egzersizleri yapın. Derin nefes alın ve dikkatinizi bedeninize ve çevrenize getirin.

Düşüncelerinizin farkında olun ve onları sorgulayın. Gerçekçi ve mantıklı olup olmadıklarını değerlendirin.

Olumsuz düşüncelerinizi daha gerçekçi ve olumlu düşüncelerle değiştirin.

Overthinking'e başladığınızda, dikkatinizi başka bir şeye yönlendirin. Sevdiğiniz bir aktiviteyle uğraşın veya egzersiz yapın.

Zihninizi meşgul edecek yeni bir hobi edinin veya yakınlarınızla vakit geçirin.

Düzenli meditasyon yapmak, zihninizi sakinleştirmeye ve overthinking'i azaltmaya yardımcı olabilir.

Overthinking'den kurtulamayanlar için bilişsel davranışçı terapi (BDT) yardımcı olabilir. BDT, olumsuz düşünme kalıplarını ve davranışları değiştirmeye yardımcı olan bir terapidir.

Overthinking'e eğilimli olup olmadığınızı anlamak için Overthinking testi yapabilirsiniz. Overthinking testi için örnek sorular şöyle sıralanır:

Geçmişte yaptığınız hatalar hakkında sık sık düşünür müsünüz?

Gelecek hakkında endişelenir misiniz?

Küçük şeyler hakkında çok fazla düşünür müsünüz?

Karar vermekte zorlanır mısınız?

Uykuya dalmakta zorlanır mısınız?

Bu sorulardan 3 veya daha fazlasına "evet" cevabı verdiyseniz, overthinking'e eğilimli olabilirsiniz. Overthinking tedavisi için mutlaka bir terapist, psikolog ya da psikiyatri ile görüşmelisiniz.





