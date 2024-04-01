Overthinking (aşırı düşünme) sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Overthinking (aşırı düşünme) sendromu tedavisi

Overthinking, kişinin ilişkilerini, iş performansını ve genel yaşam memnuniyetini olumsuz etkileyebilir. Sürekli olarak geçmişteki hataları düşünmek, gelecekteki belirsizlikler hakkında endişelenmek veya mevcut durumu sürekli olarak sorgulamak, kişinin mutluluğunu ve huzurunu engelleyebilir. Ayrıca, overthinking, karar verme sürecini uzatabilir ve kişinin ilerlemesini engelleyebilir.
Sosyal medyada da karşımıza "overthinklemek" ya da "overthinkistan" gibi ifadelerle sıklıkla karşımıza çıkan overthinking ne demek diye bakacak olursak kısaca "aşırı düşünmek" diyebiliriz. Overthinking sendromu ne demek sorusunu da şöyle yanıtlayabiliriz:
Overthinking, aşırı düşünme veya aşırı düşünme sendromu olarak da adlandırılan bir durumdur. Bu durumda, kişi belirli bir konu veya durum hakkında oldukça fazla düşünür, analiz eder ve endişelenir. Overthinking, genellikle kişinin kendi düşünceleriyle sıkışıp kalması ve bir döngü hâlinde aynı endişeleri tekrar tekrar yaşamasıyla karakterizedir.
Bu sendrom genellikle belirli bir konu veya durum hakkında aşırı endişe duyulması veya gelecekle ilgili korkuların aşırı derecede büyütülmesiyle ilişkilidir. Kişi, sürekli olarak olası senaryoları düşünür, muhtemel sonuçları analiz eder ve gerçek dışı veya abartılı sonuçlara varabilir. Bu durum, kişinin stres seviyelerini artırabilir, anksiyete ve hatta depresyon gibi duygusal sorunlara yol açabilir. Overthinking nedeni net olmasa da bazı durumlar tetikleyici olabilir:
Aşırı düşünme sendromu günlük hayatımızda birtakım belirtileriyle kendini gösteren bir durumdur. Overthinking olduğunu nasıl anlarız konusunda sendromun belirtilerini tanımak önemlidir.
Overthinking (aşırı düşünme) sendromu belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterse de genel olarak benzerdir. Overthinking belirtileri şöyledir:
Overthinking, aşırı düşünme ve sürekli analiz etme eğilimidir. Bu durum, kaygı, stres ve depresyona yol açabilir. Overthinking (aşırı düşünme) sendromu tedavisi kişiden kişiye değişiklik gösterir ve Overthinking ilaç tedavisi de bir uzman eşliğinde gerek görülürse yapılmalıdır. Overthinking (aşırı düşünme) sendromu tedavisi nasıl yapılır sorusuna bazı öneriler ise şu şekildedir:
Overthinking'e eğilimli olup olmadığınızı anlamak için Overthinking testi yapabilirsiniz. Overthinking testi için örnek sorular şöyle sıralanır:
Bu sorulardan 3 veya daha fazlasına "evet" cevabı verdiyseniz, overthinking'e eğilimli olabilirsiniz. Overthinking tedavisi için mutlaka bir terapist, psikolog ya da psikiyatri ile görüşmelisiniz.