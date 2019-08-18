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Ovit Yaylası'nda en iyi mıhlama yapmak için yarıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 15:44 | Son Güncelleme

RİZE'nin İkizdere ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Yaylası'nda bu yıl 21'incisi düzenlenen Ekşioğlu Vakfı Uluslararası Ovit Yayla Festivali'nin son gününde Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan mıhlamanın en lezzetlisini yapma yarışması düzenlendi.

Ovit Yaylası'nda en iyi mıhlama yapmak için yarıştılar

Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/İKİZDERE (Rize), (DHA) - RİZE'nin İkizdere ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Yaylası'nda bu yıl 21'incisi düzenlenen Ekşioğlu Vakfı Uluslararası Ovit Yayla Festivali'nin son gününde Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan mıhlamanın en lezzetlisini yapma yarışması düzenlendi. Festivalde katılanlar en uzun süreli horon oynama rekoru da denedi, 1 saat 45 dakika aralıksız horon oynadı.
İkizdere ilçesi Ovit Yaylası'nda 21'incisi düzenlenen Ekşioğlu Vakfı Uluslararası Ovit Yayla Festivali'nin son gününe Rize, Trabzon ve Erzurum'dan gelen yaklaşık 25 bin kişi katıldı. Festivali, Gençlik ve Spor eski Bakanı Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Ekşioğlu Vakfı Başkanı Süleyman Ekşi ile Vakıf Meclis Başkanı İbrahim Ekşi izledi.
EN LEZZETLİ MIHLAMA YAPMAK YARIŞTILAR
Festivalde Karadeniz'in vazgeçilmez lezzetlerinden mıhlama yapma yarışması düzenlendi. 7 yarışmacı yaylada kendilerine verilen mısır unu, peynir ve yağdan mıhlama yaptı. İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz'ün de katıldığı yarışmada mıhlamaları tadan jüri, Bayram Bektaş'ın yaptığı mıhlamayı en lezzetli seçti. Yarışmada birinciye cep telefonu hediye edildi.
EN UZUN SÜRELİ HORON REKORU DENENDİ
Festivalde en uzun süreli horon oynama rekoru denendi. Kemençe eşliğinde yaylada çimlerin üzerinde 7'den 77'ye on binler horon el ele oynadı. Protokolünde eşlik ettiği horon halkasını yöneten sunucu organizatör Necati Selvitop, horonun 1 saat 45 dakika aralıksız sürdüğünü belirtti. Yaylada geçen yıl 1 saat 16 dakika aralıksız horon oynanmıştı.
Festivalde Volkan Arslan, Gizem Kara, Osman Akbulut, Resul Dindar ve Altay sahne aldı. Festivale katılanlar sanatçıların türkülerine eşlik ederek horon oynadı.

FOTOĞRAFLI

Ovit Yaylası'nda en iyi mıhlama yapmak için yarıştılarOvit Yaylası'nda en iyi mıhlama yapmak için yarıştılarOvit Yaylası'nda en iyi mıhlama yapmak için yarıştılarOvit Yaylası'nda en iyi mıhlama yapmak için yarıştılar

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