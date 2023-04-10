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Oy kullanacağım sandık ne zaman belli olacak, hangi sandıkta oy kullanacağım? 2023 seçim sandıkları açıklama tarihi!

10.04.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçmenlerin oy kullanacağı yer ve sandıklar belli oluyor. Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi ise 27 Nisan itibarıyla başlayacak. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım sürerken birçok vatandaş da "Oy kullanacağım sandık ne zaman belli olacak, hangi sandıkta oy kullanacağım?" soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte, "14 Mayıs nerede oy kullanacağım?" sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...

Oy kullanacağım sandık ne zaman belli olacak, hangi sandıkta oy kullanacağım? 2023 seçim sandıkları açıklama tarihi!

Seçmenlerin oy kullanacağı yer ve sandıklar henüz açıklanmadı. Seçmenlerin oy verecekleri sandıklar 12 Nisan Çarşamba günü belirlenecek. Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi ise 27 Nisan' itibarıyla başlayacak. İşte Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklara ilişkin merak edilenler...

OY KULLANACAĞIM SANDIK NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar 12 Nisan Çarşamba günü belirlenecek.

Bu tarihte yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştilmiş olacak.

HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?

Saeçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağı 12 Nisan'da belirlenecek.

Oy verme işlemi yurt dışında yaşayan vatandaşlar için 27 Nisan'da başlayacak. Yurt dışında oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek.

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. Salt çoğunluk sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylaması 28 Mayıs'ta yapılacak. Bu durumda 20 Mayıs'ta gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak. 24 Mayıs'ta yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. 28 Mayıs'ta ise yurtiçinde oy kullanılacak. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları 29 Mayıs'ta ilan edilecek.

1 Haziran'da il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.


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