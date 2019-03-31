Oy kullanırken, kalp krizi geçiren kadın öldü

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, Fatma Özkul (71), sandık başında oy kullanırken, kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Ebulhayır Mahallesi'nde oturan Fatma Özkul, öğle saatlerinde oy kullanmak için Ebulhayır İlkokulu'na gitti. Özkul, sınıfta oyunu kullanırken, fenalaştı. Sandık başındaki görevlilerin müdahale ettiği Özkul, haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekibince ambulansla Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Fatma Özkul, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

