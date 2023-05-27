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  4. OY KULLANMA SAATLERİ 2023: Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur oy kullanma saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 28 Mayıs oy verme saat aralığı

OY KULLANMA SAATLERİ 2023: Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur oy kullanma saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 28 Mayıs oy verme saat aralığı

27.05.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oy kullanma saatleri 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. turu öncesi merak ediliyor. Oy verme saat aralığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı. Vatandaşlar, birleşik oy pusulalarında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasından tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı için oy kullanacak. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur oy kullanma saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte 28 Mayıs oy verme saat aralığı...

OY KULLANMA SAATLERİ 2023: Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur oy kullanma saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 28 Mayıs oy verme saat aralığı

Oy kullanma saatleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Recep Tayyip Erdoğan ilk turda geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Sinan Oğan yüzde 5,17'sini, Muharrem İnce yüzde 0,43'ünü almıştı. Cumhurbaşkanlığı 2. tur adayların ilk turda yüzde 50 + 1 oy barajını geçememesi nedeniyle; 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. 2. tur oy kullanma saatleri YSK tarafından paylaşıldı. 28 Mayıs oy kullanma saat aralığı ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

OY KULLANMA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Oy kullanma işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacak.

Seçmenler saat 17.00'ye kadar sandığa gidip oy kullanabilecekler.

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.

OYLARIN GEÇERSİZ OLDUĞU HALLER

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması halinde kullanılan oy geçersiz sayılacak.

Öte yandan, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi ya da işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması durumunda da oy geçersiz sayılacak.

SEÇİM5

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

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