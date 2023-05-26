OY KULLANMAK İÇİN BELGELER: Seçmen kağıdı zorunlu mu? Kimliksiz, pasaport veya sürücü belgesiyle oy verilir mi?

Oy vermek için gerekli evraklar dair sorgulamalar hız kazandı. 13. Cumhurbaşkanı Genel Seçimleri ikinci turu için vatandaşlar ilgili sandık numaralarına giderek oylarını kullanabilecekler. Seçim sonuçları, YSK seçim yasaklarının kalkmasının ardından ilan edilecek. Vatandaşlık görevini yerine getirecek seçmenler oy kullanırken gereken belgeleri merak ediyor. Peki, oy vermeye giderken hangi belgeleri almalıyız?

OY KULLANIRKEN SEÇMEN KAĞIDI ZORUNLU MU?

Oy kullanmak için yanınızda seçmen bilgi kağıdını götürmeniz şart değil. Ancak TC kimliği şart. Sandığa giderken, yanınızda üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan nüfus cüzdanı gibi bir resmi belge bulunması şart. Aksi halde oy kullanamazsınız.

ESKİ KİMLİKLE OY KULLANILIR MI 2023?

TC kimlik numarası net bir şekilde belli olan, ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.

Konuya ilişkin edinilen resmi bilgiler ve 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre; sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak. Ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da oy kullanabilecek.

OY KULLANMAK İÇİN GEÇERLİ BELGELER

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,

Geçici kimlik belgesi,

Nüfus cüzdanı,

Resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı,

Pasaport,

Evlenme cüzdanı,

Askerlik belgesi,

Sürücü belgesi,

Hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı,

Avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgeler.



