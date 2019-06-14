HABER

Öykü Arin için imza kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 12:27 | Son Güncelleme

Antalya'da annesinden nakledilen yarı uyumlu ilik tutmadığı için babasının iliği denenen 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için kan örneklerinin laboratuvarlarda işlenerek sisteme girilmesi amacıyla imza kampanyası düzenlendi

Antalya'da annesinden nakledilen yarı uyumlu ilik tutmadığı için babasının iliği denenen 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için bağışta bulunan donörlere ait kan örneklerinin laboratuvarlarda işlenerek sisteme girilmesi amacıyla imza kampanyası başlatıldı.

Geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e iki ay önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan ilik nakledildi. İlik uyum sağlamayınca küçük kıza bu kez bir hafta önce babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Naklin uyup uymadığının belirlenmesi için umutlu bekleyiş sürüyor.

Öykü Arin'in ailesince sosyal medyada açılan, "Öykü Arin'e Umut Ol" sayfasından yapılan açıklamada, Öykü Arin'i yaşatma mücadelesinde büyük bir dostluk ve dayanışma örneğinin gösterildiği vurgulandı.

Öykü Arin'in ve tüm lösemi hastalarının iyileşmesinin istenildiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her insan bir dünya, her çocuk biricik. Ancak onların bekleyecek zamanı yok maalesef. Sağlık Bakanlığına aylık sekiz bin beş yüz olan inceleme kapasitesini yirmi beş bine çıkardıkları için tüm lösemili hastalar adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Lakin bu kapasite hala yeterli değil. Çünkü Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezinin (TÜRKÖK) verilerine göre, kemik iliği nakli bekleyen yaklaşık bin 700 hasta ve incelenmeyi bekleyen 100.000'e yakın kan örneği var."

Açıklamada, bu kan örneklerinin işlenmesi halinde bin 700 lösemi hastasının hayatının kurtulabileceği, gelecekteki lösemi hastaları için de umut olacağı bildirildi.

Öykü Arin ve diğer hastaların sağlıklarına kavuşabilmeleri için bazı taleplerinin olduğuna değinilen açıklamada, "HLA taraması yapılmamış yaklaşık 100 bin kan örneğinin hızlıca işlenebilmesi için uygun laboratuvarları, teknolojileri olan üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin devreye sokulması, yurt dışındaki laboratuvarlarda numunelerin çalışılması, TÜRKÖK' e yapılacak ilave personel ve makine desteği ile daha hızlı HLA taramaları yapılmasını istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, taleplerini yetkililere iletmek için imza kampanyası başlatıldığı belirtildi.

İşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyorİşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyor
Aksekili öğrenciler karnelerini başrol oyuncusunun elinden aldıAksekili öğrenciler karnelerini başrol oyuncusunun elinden aldı
'Öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı'Öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
JMML lösemi Öykü Arin Yazıcı

En Çok Okunan Haberler

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sözcü Gazetesi davasında yeni gelişme

Sözcü Gazetesi davasında yeni gelişme

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 14 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza! Metrelerce sürüklendi

Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza!

İncirlik Hava Üssü'ne ait akaryakıtı satarken yakalandı

İncirlik Hava Üssü'ne ait akaryakıtı satarken yakalandı

Son dakika: Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı açıklandı

Öldürülen terörist sayısı açıklandı

Son dakika! Pendik'te fabrikada yangın

İstanbul'da korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.