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Öykü Arin ve lösemili çocuklar için opera öncesi bağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 20:28 | Son Güncelleme

İzmir'de 3,5 yaşındaki Öykü Arin ve tüm lösemililer için sanatseverler "İspanyol Renkleri Zarzuela" opereti öncesi ve sonrasında kök hücre bağışında bulundu - Öykü Arin'in dayısı Erbil Şen: - "Süremiz kısıtlı. Yeğenim için Nisan ayının 2. ya da 3. haftası nakil yapılması gerekiyor"

İZMİR (AA) - İzmir'de 3,5 yaşındaki Öykü Arin ve tüm lösemililer için sanatseverler "İspanyol Renkleri Zarzuela" opereti öncesi ve sonrasında kök hücre bağışında bulundu.

Juvenil miyelomonositik lösemi (JMML) teşhisi konulan ve sağlığına kavuşması için ilik nakli olması gereken 3,5 yaşındaki Öykü Arin için Türkiye ve yurt dışında başlatılan "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyası devam ediyor.

Bornova Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen operet öncesi ve sonrası sanatseverler Türk Kızılayı standında bağışta bulundu.

"Öykü Arin'e Umut Ol" yazılı önlükler giymiş gönüllüler de donör olmak isteyenlere bilgi verdi.

Öykü Arin Yazıcı'nın dayısı Erbil Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyaya ilişkin bilincin arttığını ve kampanyanın çok hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

- "Sağlık Bakanıyla görüşmek istiyoruz"

Vatandaşlardan alınan numunelerin acil bir şekilde işlenmesini beklediklerini belirten Şen, şunları kaydetti:

"Dayısı olarak çok üzülüyorum, annesi daha çok... Üzülüyor, yıpranıyor, kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Giden numunelerden bekleyenler varsa bununla ilgili destek almak için birkaç tane hastane var. Bu hastanelerden destek alınabilir. Devletten ve insanlardan destek alınarak, incelenmesi de pahalı bir süreç, bu süreci hızlandırabiliriz. Süremiz kısıtlı. Yeğenim için nisan ayının 2. ya da 3. haftası nakil yapılması gerekiyor. Annesi girecek nakil işlemine. Yüzde 50 uyumlu. Annesiyle tutmama ihtimali var. Belki uygun donör sistemde bekliyor. Lütfen kapıları açalım, bugün benim yeğenim, yarın senin yeğenin...

Sadece yeğenim değil, 4 bin kişiye yakın nakil bekleyen kişi var. Bin 700'ü çocuk. Sağlık Bakanımız bize zamanını ayırırsa görüşme talebimiz var. Bize yarım saatini ayırmasını istiyoruz."

Vatandaşlardan İlkay Kayaanıt, uzun zamandır bağış yapmak istediğini ifade ederek, "Denk gelememiştim. Karşıma çıkınca burada da yardım etmek istedim. İnşallah denk gelir, birilerine yardımcı olabiliriz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
bağış Kök hücre lösemi Opera

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