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Öykü Arin'in annesinden duygulandıran paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 12:43 | Son Güncelleme

ANTALYA'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin'e (4), babası Çağdaş Yazıcı'dan nakledilen yarı uyumlu kök hücre tuttu.

Öykü Arin'in annesinden duygulandıran paylaşım

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin'e (4), babası Çağdaş Yazıcı'dan nakledilen yarı uyumlu kök hücre tuttu. 11 Nisan'dan bu yana yattığı steril odadan normal odaya alınan Öykü Arin, gündüzleri evine gitmeye başladı. Öykü Arin'in evde kelebek ve deniz kızı kostümleri giyip dans ettiği videoyu paylaşan anne Eylem Şen Yazıcı, gözyaşlarını tutamadı.
İzmir'de geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu.
Hastanede 11 Nisan'da steril odada tedaviye alınan Öykü Arin'e, 18 Nisan'da anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Yapılan testler sonucu naklin tutmadığı açıklandı. Bunun üzerine fazla zaman kaybetmemek için 3 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. 13'üncü günde Öykü Arin'e babasından nakledilen yarı uyumlu iliğin yüzde 98.5 oranında tuttuğu açıklandı. Gündüzleri hastaneye 5 dakika uzaklıkta evlerine izinli olarak çıkan Öykü Arin, 11 Nisan'da yattığı steril odadan geçen hafta normal odaya alındı. Öykü Arin'in tedavisi halen devam ediyor.
'KÖK HÜCRE BAĞIŞI YAPIN'
Öykü Arin'in kelebek ve deniz kızı kostümüyle videosunu sosyal medya hesabından paylaşan anne Eylem Şen Yazıcı, “Just imagine (Sadece hayal et) Bir çocuğa, bir insana kanat takıp hayata tutunmasını sağlamak için kök hücre bağışı yapın, donör olun, vazgeçmeyin ve kan numunelerinin takipçisi olun. 90 günde devri alem, kapalı steril bir odada, masallarla, düşlerle geçti ve oradan bir deniz kızı, bir peri kızı, bir kelebek ve daha bir sürü öykü olarak çıktı. Tüm öykülerin sonu güzel bitsin diye donör olun ve asla vazgeçmeyin" dedi.
GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI
Öykü Arin'in kelebek kostümü giyerek dans ettiğini gören anne Eylem Şen Yazıcı, göz yaşlarına hakim olamadı. Öykü Arin'in deniz kızı kostümüyle içeri girdiği videoyu da paylaşan Eylem Şen Yazıcı, kızına şarkı söyleyerek birlikte dans etti.

GÖRÜNTÜLÜ

Öykü Arin'in annesinden duygulandıran paylaşımÖykü Arin'in annesinden duygulandıran paylaşımÖykü Arin'in annesinden duygulandıran paylaşımÖykü Arin'in annesinden duygulandıran paylaşım

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