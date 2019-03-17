Öykü'ye donör olduktan sonra lösemi teşhisi konulan Nazlı yaşamını yitirdi

İZMİR (AA) - İzmir'de lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için düzenlenen kampanya kapsamında gönüllü kök hücre bağışçısı olan ve bir süre sonra kendisine de aynı hastalık tanısı konulan 21 yaşındaki Nazlı Çiçek Gezginer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Baba Ziya Gezginer, AA muhabirine yaptığı açıklamada kızı Nazlı Çiçek Gezginer'in 13 Şubat'ta Öykü Arin'e donör olmak için kan ve kök hücre bağışında bulunduğunu söyledi.

O güne kadar kızının sağlığının iyi olduğunu, daha sonra baş ağrısı ve gribal enfeksiyon başladığını aktaran Gezginer, kızının şikayetlerinin uzun süre devam etmesi üzerine Buca ilçesindeki Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine başvurduklarını anlattı.

Gezginer, kızına 21 Şubat'ta lösemi teşhisi konulduğunu dile getirerek, "Hemen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Bölümünde tedavisi başladı. İlk kemoterapisini 21. yaşını kutladığı 27 Şubat'ta aldı. Bugün de kalbi durdu." diye konuştu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof Dr. Tuncay Göksel de Gezginer'in kan değerlerinin düşmesi ve genel durumunun bozulması üzerine bugün hayatını kaybettiğini söyledi.

Gezginer'in cenazesinin yarın öğle vakti Alsancak'taki Hocazade Camisi'nde kılınacak namazdan sonra Işıkkent Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

