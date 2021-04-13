Öyle etkileri var ki... Hem kalbe hem psikolojiye iyi geliyor!

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Begüm Öztürk, sağlıklı bireylerde orucun yararlı etkileri konusunda açıklamalarda bulundu. Dr. Begüm Öztürk, "Örneğin, sağlıklı bireylerde Ramazan süresince ve sonraki birkaç haftalık dönemde HDL yani iyi kolesterol düzeylerinin ramazan öncesine göre arttığı, LDL yani kötü kolesterol düzeylerinin ise azaldığı görülmüştür. Doğru şekilde tutulan bir oruçta günlük kalori alınımının kısıtlanması ile insülin duyarlılığı artmakta, strese dayanma kolaylaşmaktadır" dedi.

Ayda en az bir gün oruç tutanlarda bile damar sertliğinin daha az olduğunu belirten Dr. Öztürk, orucun kalp hastaları için olumlu bir diğer yönünün de psikolojik etkisi olduğuna dikkat çekti. Dr. Öztürk, “Ramazan ayında oruç tutan kişi, olumsuz duygu, düşünce ve davranışlardan uzak durmaya, ibadet ederek ruhunu temizlemeye, dinlendirmeye çalışır. Ulaşılan manevi huzur, kalp hastalarında sıklıkla görülen depresyonun giderilmesi açısından önemlidir” diye konuştu.

ORUÇ TUTMANIN KALP DAMAR HASTALIKLARINA ETKİLERİ

Dr. Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: "Ramazan ayı ve izleyen ay süresince kalp hastalıklarına bağlı hastaneye yatış oranında diğer aylara göre artış olmadığı saptanmıştır. Sağlıklı insanlarda orucun kalp damar hastalıklarını artırıcı bir etkisi olmadığını gösterilmiştir. Ancak, sıcak ve uzun yaz günlerinde oruç tutmak pek çok kalp hastasında sorun oluşturabilir. Aşırı sıvı ve tuz kaybı, kan basıncında aşırı düşmelere, baygınlık gelişmesine yol açabilir, hatta kalbin beslenmesinin bozulması sonucunda kalp krizi ve kalp yetersizliğine neden olabilir. Bu durum yaşlı hastalarda daha da belirgin olabilir".