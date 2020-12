Oynadıktan sonra tuvalete gitmeye bile korkacağınız en iyi korku oyunları!

Şimdi bir düşünün. Bilgisayarınızın başındasınız. Kalbiniz küt küt atıyor, nefes alma sıklığınız artıyor, hatta avuçlarınız dahi terliyor. Evet, belirtilere göre korkuyorsunuz. Bunun nedeni ise oynadığınız korku oyunundan başka bir şey değil. Peki sizi bu denli korkutan oyun hangi oyun olabilir? Eminiz ki sizin için derlediğimiz en iyi korku oyunlarından biri oynadığınız oyunlardan biri olmalı. Çünkü bu oyunları oynadıktan sonra bir daha karanlık bir odaya girmeniz bile mümkün olmayabilir. EN İYİ KORKU OYUNLARI Korku oyunları arasında seçenek çok. Bazıları eski korku oyunlarını oynamayı tercih etse de, bazıları seçimini online korku oyunlarından yana, bazıları ise en iyi mobil korku oyunlarından yana kullanıyor. Bir de 18+ korku oyunları oynayanları unutmamak gerek. Zira bu oyunları oynayanlar için korkmak bir zevk meselesi. 1) DEAD BY DEATHLIGHT Online korku oyunlarından biri olan Dead By Deathlight oyununda her karakterin ve her kurbanın ayrı bir hikayesi var. Dead By Deathlight'taki katiller, kara ruh tarafından ölümden döndürülüyor. Bu oyun 2 kişilik bir korku oyunu olduğu için arkadaşınızla da oynayabilirsiniz. Yani arkadaşlarla oynanacak bir korku oyunu arıyorsanız tercihiniz bu oyun olabilir. Dead By Deathlight Steam'deki korku oyunları kategorisinden satın alınabiliyor.

2) OUTLAST 2 Outlast 2, beğenilen 18+ korku oyunlarından olan Outlast'ın devamı niteliğinde. İlk oyunla aynı evrende geçen, ancak farklı karakterlere ve farklı bir ortama sahip olan Outlast 2, insan zihninin derinliklerine ve karanlık sırlarına çarpık yeni bir yolculuk sunuyor. Burada yeni bir yolculuktan diğer bir kastımız ise korkunun derinliklerine dair bir yolculuk. 3) INTO THE DEAD 2 Zombi oyunlarına karşı yaklaşımınız nasıl? Eğer bu soruya 'zombiler mi? Bana bırakın' minvalinde bir cevap veriyorsanız mobil taraftaki ücretsiz korku oyunlarından biri olan Into The Dead 2 tam size göre. Akıllı cihazlarla oynana oyunda, zombi istilasında olan bir alanda zombilerden kaçmaya çalışıyorsunuz. iOS (App Store) ve Android (Google Play Store) mağazalarında yer alan oyun milyonlarca kişi tarafından indirilmiş durumda. Unutmadan söyleyelim; Into The Dead 2 en iyi mobil korku oyunları kategorisinde. 4) ALIEN: ISOLATION Eski korku oyunlarından biri olarak sayılabilecek olan Alien: Isolation 2014 yılında oyuncularla buluştu ve oyun, 6 yıldır kesintisiz bir şekilde oyuncuları korkutmayı başarıyor. 18+ korku oyunları arasında ilk sıralarda bulunan Alien: Isolation'ı oynamamak için önünüzde hiçbir engel yok, tabii korkmuyorsanız.

5) SINISTER EDGE Sinister Edge farklı bir deneyim arayan korku oyuncuları için biçilmiş kaftan. Çünkü oyun, sanal gerçeklik platformu (VR) üzerinden oynanıyor. Android ve iOS marketlerde bulunan oyunu, ekipmanla birlikte oynamaya başladığınızda bir anda kendinizi oyunun içinde hissediyorsunuz. Oyunda ise gölgelerden kaçarak uyarıları takip ediyor ve oyundaki ailenizi bulmaya çalışıyorsunuz. Korkma eylemi bu oyun için yaratılmış sanki. 6) RESIDENT EVIL 7 Resident Evil 7 tüm zamanların en iyi korku oyunlarından biri olarak gösterilir çoğu zaman. Bunun en büyük nedenlerinden biri de oyundaki grafiklerdir. Zira oyun gerçekçi grafikler sunar. Böylece korkunun dozu da yükselir. Hayatta kalma savaşını konu edinen oyunda bir malikanede korkmamak için mücadele edeceksiniz. Ayrıca, Resident Evil 7 18+ korku oyunlarından biri. 7) PACIFY Baştan belirtelim, Pacify 4 kişiye kadar oyuncuya destek verebildiği için online ve multiplayer korku oyunları arasında yer alan en iyi seçeneklerden biri. Aynı zamanda 2 kişilik de oynanabilir. Oyunda ise yüksek maaşa hayır diyemeyen bir karakterimiz var. Bu karakterimiz, yüksek maaşının karşılığında eski perili bir eve girerek tehlikenin olmadığını ispatlamak zorunda. Ancak ispata gerek yok, her korku oyununda olduğu gibi tehlike oldukça yakında.

8) GRANNY Ücretsiz korku oyunlarından Granny, hem iOS hem de Android tarafından mevcut olan bir mobil korku oyunu. Oyunda ise ilginç bir detay var. Zira Granny yaşlı bir nineden kaçışı konu ediniyor. Evet, yanlış okumadınız, yaşlı bir nineden kaçıyorsunuz. Fakat oyunda asıl odaklanmanız gereken şey ise oyundaki şifreleri çözmek ve oyunu en hızlı şekilde tamamlamak. 9) IMSCARED Oyunun çözünürlüğü size 'bu ne ya böyle' dedirtmesin. Zira oyun, düşük sistemli korku oyunlar kategorisinde bulunuyor. Oyunun kalitesi piksel piksel olmasına rağmen oynanışı oldukça korkutucu ve zor. Oyun, eski korku oyunlarından içerikler barındırsa da korkutmayı başarıyor. Günümüzdeki birçok bilgisayar bu oyunun üstesinden gelebilir. Oyun Steam üzerinden de satılmakta. 10) EVİL NUN 2 Çocuklar için bir korku oyunu istiyorsanız, bu kesinlikle sizin istediğiniz oyun değil. Zira Evil Nun 2, korkunç ögeler ile oyuncularına korku dolu bir deneyim vadediyor. Bir okulda geçen oyun, en iyi mobil korku oyunları yüklemek istediğiniz iOS veya Android cihazlarınızda size korkunç anlar yaşatabilir. Akıllı cihazınıza indirecek ücretsiz korku oyunları arıyorsanız, Evil Nun 2'ye şans verebilirsiniz.

11) THE FEAR 3: KARABASAN VAHŞET EVİ The Fear 3: Karabasan Vahşet Evi, 'as bayrakları as as' dedirtecek cinsten bir oyun. Zira The Fear 3: Karabasan Vahşet Evi Türk yapımı mobil bir korku oyunu. Oyunun hikayesi ise bir korku filmi senaryosu gibi. Dağ evine yerleşen bir karakterin başından geçen olayları anlatan oyunda, karakter çeşitli sesler duyuyor ve farklı varlıkların kendisine musallat olduğuna şahit oluyor. Oyunda karanlık bir atmosfer hakim. Ve beklendiği gibi aniden çıkan ve korku seviyesini artıran birtakım 'sürprizler' bu oyunda da mevcut. Son olarak The Fear 3: Karabasan Vahşet Evi'nin Android tarafındaki ücretsiz korku oyunlarından biri olduğunu, Google Play Store üzerinden Android cihazlara indirilebildiğini belirtelim. 12) S.T.A.L.K.E.R.: CALL OF PRİPYAT 1986 yılında patlayan Çernobil Nükleer Santrali'ndeki reaktör herkesin aklındadır. Ülkemizi de etkileyen bu patlama, düşük sistemli korku oyunlarından S.T.A.L.K.E.R: Call of Pripyat da yeniden canlanıyor ve oyun PC oyuncularını bir kez daha 1986'da patlayan Çernobil nükleer reaktörünün yakınına götürüyor. 2010 yılında çıkan S.T.A.L.K.E.R: Call of Pripyat, oldukça düşük sistem gereksinimlerine sahip. Öyle ki oyun minimum sistem gereksinimlerine göre sadece 768 MB RAM'e ihtiyaç duyuyor. Oyun, IMSCARED gibi Steam'de de bulunuyor.