Oyun odaklı Black Shark 3S ortaya çıktı

Hatırlanacağı üzere Xiaomi bir süre önce Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro modellerini satışa sunmuştu. Çinli üretici şimdi ise Black Shark 3s ile yeniden nabız yoklayacak.

Black Shark 3s Xiaomi’nin Qualcomm Snapdragon 865+ yonga seti ile geliştirdiği ilk model olacak. Malum oyun tarafında güç herşey demek olmasa da çok şey demek.

Black Shark 3s’in tasarımına baktığımızda Lenovo Legion Dual gibi aşırıya kaçılmadığını görüyoruz. Lakin dışarıdan bakıldığında cihazın oyun odaklı bir model olduğu da anlaşılıyor.

Xiaomi’nin yeni oyun odaklı modelinde kullanmayı düşündüğü bir diğer teknoloji ise 120W hızlı şarj. Hali hazırda bu teknolojinin hala gelişim aşamasında olduğu biliniyor. Lakin Lenovo’nun 90Hz hızlı şarj teknolojisi ile ses getirmesinin ardından Xiaomi’nin geri kalmak istemeyeceği de su götürmez bir gerçek.

Şimdilik bu konu kesinleşmiş olmasa da Çinli üreticiye yakın kaynaklar 120W hızlı şarj teknolojisinin Black Shark 3s’te olacağına kesin gözüyle bakıyorlar. Yine de bekleyip göreceğiz.

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