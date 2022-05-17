Oyun tutkunları için fiyatına değecek 4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

Gamer'lar için olmazsa olmaz ürünler arasında yer alan oyuncu monitörleri, kullanıcılarına işlevsel özellikler sunarak onların zengin oyun deneyimleri yaşamasını sağlıyor. Geniş, kavisli ve çerçevesiz gibi farklı ekran seçenekleri, oyunculara istedikleri modele yönelme şansı tanıyor. Hatta bazı oyuncu monitörleri yükseltilip döndürülebildiği için ergonomik bir oyun deneyimi yaşatıyor. Hazırsanız kaliteli görsellik konusunda iddialı olan en iyi oyuncu monitörü çeşitlerini inceleyelim.

1. Muhteşem bir deneyim: Samsung LF27T350FHMXUF 27 Inç Oyuncu Monitör

Gerek görsel kalitesi gerek oyuncu dostu özellikleri sayesinde çok sevilen Samsung LF27T350FHMXUF 27 Inç Oyuncu Monitör, gamer'lara muhteşem bir oyun deneyimi yaşatıyor. Görüntü kalitesi konusunda üst düzey performans sergileyen IPS ekran paneli, renkleri canlı ve net tutarak her açıdan mükemmellik sunuyor. Oyun sırasında ekranda karanlık nokta kalmaması oyunculara büyük bir avantaj sağlıyor. 75 Hz yenileme hızına sahip oyuncu monitörü, oyun sırasındaki sahne geçişlerini son derece akıcı şekilde gerçekleştiriyor. Böylece oyun oynarken ve film izlerken ekrana gelen hareketli ve önemli sahneler keyifle izleniyor.

2. Kavisli ekran sevenlere: CBOX 2360f-Gaming 23.6 Inç Full HD Curved LED Monitör

Kavisli ekrana sahip oyuncu monitörleri, oyun anlarını daha keyifli ve eğlenceli bir hâle getiriyor. En iyi oyuncu monitörü çeşitleri arasında yer alan CBOX 2360f-Gaming 23.6 Inç Full HD Curved LED Monitör, kavisli ekranının yanı sıra ince çerçeveleriyle de çok şık bir görünüm sunuyor. Böylece hem oyuncu masalarına hem ofis ortamlarına uygun bir model olarak tercih edilebiliyor. Ürünün 1 ms tepki süresi oyuncuları memnun ediyor. En önemli özelliklerinden biri olan titreşim engelleme teknolojisi sayesinde gözleri yormuyor.

3. Oyuncuların yoldaşı: MSI OPTIX G241 FLAT IPS 1920X1080 23.8 Inç GAMING MONITOR

"En iyi oyuncu monitörü hangisi?" diye soranlara en çok MSI OPTIX G241 FLAT IPS 1920X1080 23.8 Inç GAMING MONITOR öneriliyor. 1920×1080 piksel çözünürlüğünde FULL HD görüntü kalitesi sunan ürün hem oyun hem film konusunda başarılı seyir deneyimleri yaşatıyor. Ürünün en önemli özellikleri arasında 144 Hz yenileme hızı bulunuyor. Bu sayede yüksek tempolu oyunlarda görüntü kaybı yaşanmadan uzun soluklu oyun süreci yaşanabiliyor. Ürünün bir diğer önemli özelliği de kablo kilit yuvasına sahip olması. Böylece oyuncu masalarında sıklıkla görülen kablo karmaşası kolaylıkla ortadan kalkıyor.

4. Kesintisiz oyun keyfi: GameBooster GB-2779CF 27 Inç LED Gaming Monitör

Modern ve kompakt tasarımı sayesinde oyuncu odalarına estetik bir dokunuş yapan GameBooster GB-2779CF 27 Inç LED Gaming Monitör, fonksiyonel özellikleriyle oyun anlarına keyif katıyor. 165 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi, oyuncuların birçok oyunda avantaj elde etmesini sağlıyor. VA panel teknolojisi kullanılan oyuncu monitörü, siyah ve beyaz renk dengesini en net şekilde ayarlayarak gerçekçi oyun performansı ve film deneyimi yaşatıyor. FreeSync teknolojisi kullanan ürün, görüntülerde meydana gelebilecek donmaları ortadan kaldırıyor. Ekranın kavisli yapısı oyun atmosferinin daha gerçekçi hissedilmesini sağlıyor.

5. Olağanüstü görsellik: Lenovo G32QC-10 31.5 Inç 1 MS QHD FreeSync Curved Gaming Monitör

Geniş ekranlı oyuncu monitörü önerisi isteyen oyunculara Lenovo G32QC-10 31.5 Inç 1MS QHD FreeSync Curved Gaming Monitör tavsiye ediliyor. 31.5 inç boyutundaki geniş ve kavisli ekranıyla oyuncuların radarına hızlıca giriş yapan model, 2560x1440 ekran çözünürlüğü ve QHD görüntü kalitesi sunuyor. Böylece sıra dışı bir görsellik deneyimi yaşanmasını sağlıyor. Ürünün en önemli özelliklerinden biri ayarlanabilir kaldırma ve eğme desteği sunması. Böylece monitör, kolayca istenilen yüksekliğe ve açıya göre ayarlanabiliyor. HDMI, DisplayPort ve ses çıkışı yuvaları sunan ürün; oyunculara pratiklik sağlıyor.

6. Bol özellikli bir model: AOC 24.5 Inç G2590fx FHD Freesync Gaming Monitör

Oyun anlarında gamer'ları asla yalnız bırakmayacak bir oyuncu monitörü modeli olan AOC 24.5 Inç G2590fx FHD Freesync Gaming Monitör, kullanıcılarına fayda sunacak birçok özelliğe sahip. 144 Hz ekran yenileme hızıyla her kareyi pürüzsüz bir hâle getiren ürün, takılma ve bulanıklaşma gibi görsel sıkıntılara son veriyor. AOC Shadow Control özelliği sayesinde ekranda yer alan karanlık bölgeler, diğer kısımların görsel dengesini bozmadan aydınlatılabiliyor. Ürünün önemli bir özelliği de 1 ms gecikme süresi. Böylece aksiyona dayalı oyunlarda görüntü kaybı yaşanmıyor.

7. Oyun deneyiminizi zenginleştirin: Casper Excalibur M.e24fhd-g 24.5 Inç FHD LED Monitör

En kaliteli oyuncu monitörü modelleri arasında gösterilen Casper Excalibur M.e24fhd-g 24.5 Inç FHD LED Monitör, gamer'ların oyun deneyimini zenginleştirecek birbirinden işlevsel özelliklere sahip. Ürünün en önemli özelliklerinin başında kontrast ve renk dengesini en iyi şekilde ayarlaması geliyor. Böylece hem oyun oynarken hem film izlerken gerçekçi ve kaliteli görsellik elde ediliyor. Ürünün bir diğer önemli özelliği de yüksek ve net ses kalitesi sunan hoparlörlere sahip olması. Ergonomik yapıda tasarlanan ürün, kullanıcılarının tercihine göre kolayca yükseltilip eğilebiliyor. Bu sayede en rahat edilen şekilde konumlandırılabiliyor.

8. Gözlerinizi koruyun: ASUS VC239HE 23 IPS Eye Care Monitör

Uzun saatler oyun oynamayı seven gamer'ların yaşadığı en büyük problemlerin arasında göz yorgunluğu yer alıyor. En iyi oyuncu monitörü çeşitleri arasında bulunan ASUS VC239HE 23 IPS Eye Care Monitör, iyi bir oyun deneyimi sunmasının yanı sıra gözlerin yorulmasını da engelliyor. Flicker-Free teknolojisi görüntülerdeki titreşimi ortadan kaldırarak uzun oyun maratonlarında oyunculara kolaylık sunuyor. Asus markasına özel VividPixel teknolojisi kullanan model, kristal netliğinde görsellik sunarak ayrıntılı noktaları netleştiriyor. Böylece kaliteli bir seyir şansı vadediyor. Ürünün en güzel özelliklerinden biri de duvara monte edilmeyi desteklemesi. Böylece monitörü en rahat edeceğiniz şekilde kullanabilirsiniz.



