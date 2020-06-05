Oyun tutkunları oldukça heyecanlandı

Asus Rog Phone 3 Geekbench’te görüntülendi. Telefonun özelliklerinin tamamı ortaya çıkmasa da kafamızda bir şablon oluştu bile. İlk olarak telefon Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alacak ve 12Gb RAM kapasitesine sahip olacak. RAM kapasitesinin bu kadar arttırılması elbette ki telefonun performansını da etkiliyor. Diğer oyun telefonları da Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alıyor. Ancak bir çoğunda 12 GB RAM seçeneği bulunmuyor.
Asus ROG Phone III, Geekbench’te son derece iddialı puanlar almayı başardı. Mobil oyun tutkunları için geliştirilen telefon, tek çekirdekte 910 puan elde ederken, çoklu çekirdekte 3,229 puan aldı. Bu rakamların telefonun gerçek performansını net olarak göstermeyeceğini söyleyelim. En kesin sonuçları karşılaştırmalardan ve performans testlerinden öğreneceğiz. Şimdilik telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında net bir bilgi yok. Ancak Asus Rog Phone 2 geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıtmış Ekim ayında ise satışa sunulmuştu. Muhtemelen yeni oyun canavarı telefonu sonbahar aylarında görebileceğiz.
Aşağıda telefonun 8GB RAM kapasitesine sahip modeli de olacak. Bunun Geekbench puanları da ortaya çıktı. Bu seçenek de tek çekirdekte 902 puan elde ederken, çoklu çekirdekte 3,074 puan aldı. Rog Phone 2’nin sahip oluğu özellikler bizi oldukça heyecanlanırmıştı zaten. Örneğin telefonda 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran vardı. Rog Phone 3’te bu ekranın 144Hz’ye sahip olması bekleniyor.
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