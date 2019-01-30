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Oyun yapımcıları Global Game Jam ile İAÜ'de buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 11:16 | Son Güncelleme

İstanbul Aydın Üniversitesi, Dünyanın en önemli 48 saatlik küresel oyun geliştirme maratonu olan Global Game Jam’e ev sahipliği yaptı.

Oyun yapımcıları Global Game Jam ile İAÜ'de buluştu

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Aydın Üniversitesi, Dünyanın en önemli 48 saatlik küresel oyun geliştirme maratonu olan Global Game Jam’e ev sahipliği yaptı.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), oyun yapımcılarını dünyanın en önemli 48 saatlik küresel oyun geliştirme maratonu olan Global Game Jam’le (GGJ) Florya Halit Aydın Kampüsü’nde buluşturdu.

2 GÜN 2 GECE UYUMADILAR

İAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde, Çizgi Film ve Animasyon Bölümü tarafından 25-27 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen inovasyon, yaratıcılık ve iş birliği etkinliğine katılanlar 2 gün 2 gece boyunca tüm dünyada aynı anda verilen “Ev” teması doğrultusunda oyun geliştirdiler. Katılımcılar ayrıca meslektaşlarıyla tanışıp onlarla iş birliği içerisinde tüm yaratıcılıklarını ortaya koydular. Geliştirdikleri oyunları sergilediler.

“GGJ ÖNEMLİ BİR FIRSAT”

Konuyla ilgili konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Doç. Arif Can Güngör şunları söyledi:

“Oyun yapımı; görsel tasarım, programlama, oyun tasarımı, müzik gibi pek çok alandan insanın birlikte çalışmasını gerektiren karmaşık bir süreçtir. Dolayısıyla GGJ, kendini yeni ve farklı ortamlar içerisinde geliştirmek isteyen, sektörü tanımak ve kariyerini bu alanda sürdürmek için portföy hazırlayan tüm amatör ve profesyonel katılımcılar için kaçırılmaması gereken önemli bir fırsattır. Global Game Jam, tamamen gönüllülük esasına göre gerçekleştirilen bir etkinliktir. Bir yarışmadan ziyade iş birliği ve dostluğu esas alan sinerji yaratmaya dayalı bir etkinliktir. Bu etkinlikte katılımcılar ilk akşam duyurulan ortak bir tema etrafında oyunlarını geliştirirler ve etkinliğin son akşamında sunmaktadırlar. Ayrıca önümüzdeki yıl güz döneminde ‘Dijital Oyun Tasarımı’ bölümümüz de öğrenci almaya başlayacaktır.”

Global Game Jam’e geçen yıl tüm dünyada 630 mekânda 93 ülkeden 30 binden fazla katılımcı ilgi göstermiş, katılımcılar 2 gün 2 gece boyunca ürettikleri oyunları GGJ internet sitesi üzerinden dünyayla paylaşmışlardı.

Oyun yapımcıları Global Game Jam ile İAÜ'de buluştuOyun yapımcıları Global Game Jam ile İAÜ'de buluştu

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