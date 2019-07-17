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Oyuncak atölyesi Suriyeli kadınların geçim kaynağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 13:01 | Son Güncelleme

Hatay'da Suriyeli yetimlerin anneleri, Reyhanlı Eğitim Köyü'nde kurulan atölyede yaptıkları örgü oyuncakları satarak gelir elde ediyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriyeli yetimlerin anneleri, atölyede yaptıkları örgü oyuncakları satarak geçimlerini sağlıyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Katar Yardım Kuruluşunca (RAF) 2017'de açılan Reyhanlı Eğitim Köyü'nde kurulan oyuncak atölyesinde, 15 Suriyeli kadın üretim yapıyor.

Suriyeli kadınlar, hazırladıkları el işi örgü oyuncakları sosyal medya aracılığıyla satıyor.

Atölye sorumlusu Halid Kadour, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim köyünde barınan yetim anneleriyle projeyi hayata geçirdiklerini, atölyede bir yılda 3 bin oyuncak üretildiğini söyledi.

Proje sayesinde Suriyeli kadınların geçimlerini sağladığını dile getiren Kadour, "Atölyemizde yapılan at, fil, kedi, bebek gibi el işi örgü oyuncaklar, sosyal medya aracılığıyla Türkiye'nin birçok noktasına gönderiliyor. Ürünlerin tanesi 20 ile 30 lira arasında değişiyor." dedi.

Kadour, yıl sonuna kadar oyuncak sayısını 10 bine çıkarmak istediklerini kaydetti.

4 çocuk annesi Fadile Hac Redvan (40) da oyuncak atölyesinin kendilerini hem ekonomik hem de psikolojik anlamda olumlu etkilediğini anlattı.

Bir yıldır oyuncak üretimi yaptığını ifade eden Redvan, ''Eşimi Halep'te bir hava saldırısında kaybettim. Evlatlarımla Türkiye'ye sığındım. Burada kendimize yeni bir hayat kurduk. Atölyede yaptığım ürünlerden kazandığım gelir, aile bütçeme katkı sağlıyor.'' diye konuştu.

Eşini 3 yıl önce kaybeden 3 çocuk annesi Selam Alsellum (41), ürettikleri oyuncaklar sayesinde ailesini geçindirdiğini belirtti.

Haftanın 5 günü atölyede örgü oyuncak yaptıklarını kaydeden Alsellum, ''Oyuncaklar, 2 saatte kesim, dikim ve içinin doldurulması gibi işlemlerin ardından hazır hale getiriliyor. Bunları satıp, geliri buradaki kadınlar arasında eşit dağıtıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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