HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Oyuncak ayı içerisine gizlenen esrar ele geçirildi

Oyuncak ayı içerisine gizlenen esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 16:54 | Son Güncelleme

Malatya’da yolcu otobüsünde yapılan aramada, oyuncak ayı içerisine gizlenmiş 6 kilo 224 gram kubar esrar ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından koordineli olarak yapılan çalışma sonucunda, Malatya-Elazığ karayolu yol uygulama noktasında batı illerine giden bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Oyuncak ayı içerisine gizlenen esrar ele geçirildi

Malatya’da yolcu otobüsünde yapılan aramada, oyuncak ayı içerisine gizlenmiş 6 kilo 224 gram kubar esrar ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından koordineli olarak yapılan çalışma sonucunda, Malatya-Elazığ karayolu yol uygulama noktasında batı illerine giden bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramalarda bir yolcuya ait oyuncak ayı içerisinde 6 kilo 224 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Konu ile ilgili D.T. isimli şahıs yakalanarak TCK 188 suçundan işlem yapıldı. Zanlının gözaltına alındığı belirtilirken, adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duş sonrası olay poz! Duş sonrası olay poz!
'Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum' dedi ve evi ateşe verdi'Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum' dedi ve evi ateşe verdi
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
En Çok Okunan Haberler
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Ölüm döşeğinde! Son hali şoke etti
Ölüm döşeğinde! Son hali şoke etti
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Terörist Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı
Terörist Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
Diğer Haberler
Türkiye'de eşi benzeri yok! 10 adımda şehir değiştiriyorlar
Türkiye'de eşi benzeri yok! 10 adımda şehir değiştiriyorlar
'Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum' dedi ve evi ateşe verdi
'Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum' dedi ve evi ateşe verdi
Mahkeme öncesi flaş gelişme! Cemal Metin Avcı'nın talebine itiraz
Mahkeme öncesi flaş gelişme! İtiraz edildi
Van Valiliği duyurdu! 15 gün süreyle yasaklandı
15 gün süreyle yasaklandı
Bin 300 yıllık 'Anıt Ağaç'ın zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderilecek
Zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderilecek
İstanbul'da koronavirüs denetimi! Taksici bakın kendini nasıl savundu
İstanbul'da koronavirüs denetimi! Taksici bakın kendini nasıl savundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.