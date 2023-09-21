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    4. Oyuncak yakalama makinesinin içine girdi! Küçük çocuk mahsur kalınca itfaiye ekipleri nefes kesen bir kurtarma operasyonuna imza attı

    Oyuncak yakalama makinesinin içine girdi! Küçük çocuk mahsur kalınca itfaiye ekipleri nefes kesen bir kurtarma operasyonuna imza attı

    21.09.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çin'deki bir alışveriş merkezinde bulunan oyuncak yakalama makinesinden oyuncak almak için mücadele eden ismi açıklanmayan bir çocuk bir türlü başarı olamaması üzerine ilginç bir yönteme başvurdu. Pençe makinesinden oyuncak almak isteyen çocuk parasının bitmesi üzerine makinenin içine girdi. Ancak çocuğun makineye sıkışması ve bir türlü çıkmayı başaramaması üzerine olaya itfaiye ekipleri müdahale etti.

    Çin'deki bir alışveriş merkezinde ismi açıklanmayan çocuk oyuncak yakalama makinesinden oyuncak almak için ilginç bir yola başvurdu. Oyuncak almak isteyen çocuk sonuçlarını düşünmeden makineye tırmanarak oyuncakların içine daldı. Makinenin içine başarılı bir şekilde giren çocuk bir türlü çıkmayı başaramadı.

    NEFES KESEN OPERASYON

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    Çocuğun oyuncak makinesinin içinde mahsur kalması üzerine polislere haber verildi ve olay yerine itfaiye ekipleri görevlendirildi. Saatler süren mücadelenin ardından ismi açıklanmayan çocuk oyuncak makinesinin içinden başarılı bir şekilde çıkartıldı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Çin oyuncak makine

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