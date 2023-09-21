Oyuncak yakalama makinesinin içine girdi! Küçük çocuk mahsur kalınca itfaiye ekipleri nefes kesen bir kurtarma operasyonuna imza attı

Çin'deki bir alışveriş merkezinde ismi açıklanmayan çocuk oyuncak yakalama makinesinden oyuncak almak için ilginç bir yola başvurdu. Oyuncak almak isteyen çocuk sonuçlarını düşünmeden makineye tırmanarak oyuncakların içine daldı. Makinenin içine başarılı bir şekilde giren çocuk bir türlü çıkmayı başaramadı.

NEFES KESEN OPERASYON

Çocuğun oyuncak makinesinin içinde mahsur kalması üzerine polislere haber verildi ve olay yerine itfaiye ekipleri görevlendirildi. Saatler süren mücadelenin ardından ismi açıklanmayan çocuk oyuncak makinesinin içinden başarılı bir şekilde çıkartıldı.

Mynet'i Whatsapp kanalından takip edin!