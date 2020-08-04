Oyuncakları böyle temizlemiyorsanız çocuğunuzun sağlığını tehlikeye atıyorsunuz!

Bisiklete binmek, küçük arabalar ile yarış yapmak, pelüş bebekler ile oynamak gibi sayısız çocuk oyununu oynamanın verdiği haz hayatın en saf duygularını barındırıyor. Bu oyuncaklar ile fazlasıyla haşır neşir olan çocuklara sahip aileler temizlik açısından kaygılı olabiliyorlar. Çünkü sürekli temas halinde olunan oyuncaklar, bakterileri veya hastalık yapan mikropları barındırabilir. Bu hastalık taşıyan oyuncaklar çocuk sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Bundan dolayı ebeveynler düzenli bir şekilde çocuk oyuncaklarını temizlemelidirler. Temizlik esnasında da dikkat etmeleri gereken birçok durum vardır.

ÇOCUKLARIN OYUNCAKLARI NASIL TEMİZLENMELİ?

Çocukların sosyal yönlerini ve öğrenme becerilerini olumlu etkileyen oyuncaklar temizlenirken boyutlarına ve türlerine göre değişik yöntemler uygulanır. Bu yöntemleri uygulayarak hem oyuncakların ömrünü uzatmış hem de çocuklarınızı mikroplardan korumuş olursunuz.

PELÜŞ OYUNCAKLARI NASIL TEMİZLEMELİSİNİZ?

Tüylü ve kadifemsi kumaşa sahip oyuncaklar çok fazla toz toplayabildikleri için alerjilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Pelüş hayvan veya yastık gibi ürünlerin temizliği ihmal edilmemelidir. Özellikle dışarı çıkarılan oyuncakların temizliği eve girer girmez yapılmalıdır.