Oyuncakları böyle temizlemiyorsanız çocuğunuzun sağlığını tehlikeye atıyorsunuz!

Bisiklete binmek, küçük arabalar ile yarış yapmak, pelüş bebekler ile oynamak gibi sayısız çocuk oyununu oynamanın verdiği haz hayatın en saf duygularını barındırıyor. Bu oyuncaklar ile fazlasıyla haşır neşir olan çocuklara sahip aileler temizlik açısından kaygılı olabiliyorlar. Çünkü sürekli temas halinde olunan oyuncaklar, bakterileri veya hastalık yapan mikropları barındırabilir. Bu hastalık taşıyan oyuncaklar çocuk sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Bundan dolayı ebeveynler düzenli bir şekilde çocuk oyuncaklarını temizlemelidirler. Temizlik esnasında da dikkat etmeleri gereken birçok durum vardır.
ÇOCUKLARIN OYUNCAKLARI NASIL TEMİZLENMELİ?
Çocukların sosyal yönlerini ve öğrenme becerilerini olumlu etkileyen oyuncaklar temizlenirken boyutlarına ve türlerine göre değişik yöntemler uygulanır. Bu yöntemleri uygulayarak hem oyuncakların ömrünü uzatmış hem de çocuklarınızı mikroplardan korumuş olursunuz.
PELÜŞ OYUNCAKLARI NASIL TEMİZLEMELİSİNİZ?
Tüylü ve kadifemsi kumaşa sahip oyuncaklar çok fazla toz toplayabildikleri için alerjilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Pelüş hayvan veya yastık gibi ürünlerin temizliği ihmal edilmemelidir. Özellikle dışarı çıkarılan oyuncakların temizliği eve girer girmez yapılmalıdır.
Çamaşır makinesinde de yıkayabileceğiniz oyuncakları isterseniz su ve sabun ile elinizde yıkayabilirsiniz.
Kopabilecek parçalar ve dikiş yerlerine dikkat etmelisiniz.
Çamaşır filesi içerisinde yıkayarak kurdele gibi çıkabilecek parçaların makine içine kaçmasını önleyebilirsiniz.
Yıkama bittikten sonra oyuncağı çekiştirerek yıpranan yerlerini kontrol edin.
Çamaşır makinesinde yıkarken seçeceğiniz deterjan çok önemlidir. Bebeklere uygun sabun bazlı deterjanları tercih etmelisiniz ve fazla deterjan kullanmamalısınız.
Yıkamalardan sonra deterjan artıklarının oyuncağın üzerinde kalmamasına özen gösterin.
PLASTİK OYUNCAKLARI NASIL TEMİZLEMELİSİNİZ?
Diğer oyuncak türlerine göre plastik yapılı oyuncakların temizliği ebeveynlere kolaylık sağlayabilir. Çıngırak, araba, emzik gibi plastik eşyaların sterilize edilmesi çok önemlidir.
Çocukların ağzına da götürebildiği oyuncakları yumuşak bir fırça ile temizledikten sonra kaynamış suda bir süre bekletmek mikroplardan arındırmanıza yardımcı olur.
Ayrıca daha büyük yaştaki çocukların oyuncaklarını sabun ve su ile yıkadıktan sonra sirkeli suya koyabilirsiniz.
Eğer oyuncaklar birden fazla parçanın bir araya gelmesi ile oluşuyor ise bu parçaları ayrı ayrı temizleyip tekrar birleştirmek en doğrusudur.
Aşınmaya sebep olacak sert süngerler yerine yumuşak bezleri tercih etmek daha uygun olur.
Oyuncuklarda bulunan ve yıkanamayacak olan pilleri ve bataryaları sabunlu bir bez ile silerek temizleyebilirsiniz.
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