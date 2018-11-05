Oyuncu Ahmet Kural, savcılığa ifade verdi

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ahmet Kural, savcılığa ifade vermesinin ardından yaptığı açıklamada, "Herkesten özür diliyorum. Bu yaşananlar için de asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum; haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır." dedi.

Avukatı Sibel Aydın ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Ahmet Kural, burada soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu savcısına "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

Yaklaşık 1,5 saat ifade veren Kural, savcılıktan ayrılırken, adliye önünde bekleyen basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

- "Benim için yeni bir başlangıç"

Kural, konuyla ilgili açıklamalarını sadece resmi makamlara yapacağını belirttiğini ve bu doğrultuda da içeride ifadesini verdiğini anlatarak, "Türk adaletine güveniyorum. Yargı süreci devam ediyor. Benim için yeni bir başlangıç her anlamda. Böyle bir konuyla adım anıldığı için, anılmasını hiç istemediğim bir konu, herkesten özür diliyorum tekrar. Bu yaşananlar için de asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum; haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır." diye konuştu.