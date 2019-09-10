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OYUNCU MEHMET ASLAN'IN "CUMHURBAŞKANINA HAKARET" DAVASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 10:19 | Son Güncelleme

*TANIK: MEHMET ASLAN TELEFONUNU ARACINA GÖNDERDİ Haber: Özden ATİK- Ruken KADIOĞLU / İstanbul, DHA Reina saldırısı sonrasında sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı bir paylaşım nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan oyuncu Mehmet Aslan'ın yargılandığı davada, tanık dinlendi.

*TANIK: MEHMET ASLAN TELEFONUNU ARACINA GÖNDERDİ

Haber: Özden ATİK- Ruken KADIOĞLU / İstanbul, DHA
Reina saldırısı sonrasında sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı bir paylaşım nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan oyuncu Mehmet Aslan'ın yargılandığı davada, tanık dinlendi. Söz konusu tweetlerin paylaşıldığı gece Mehmet Aslan'ın bulunduğu mekanın sahibi tanık Ahmet Önder Öztarhan, Aslan'ın telefon çekmediği için telefonunu aracına gönderdiğini belirtti.
İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Aslan katıldı. Duruşmada, paylaşımların yapıldığı gün Mehmet Aslan'ın bulunduğu gece kulübünün sahibi Ahmet Önder Öztarhan tanık olarak dinlendi. Tanık Öztarhan, "Mehmet Aslan olay günü sakin bir yer istedi. Mekanın en dip kısmını onlara ayırdım. Orada telefon çekmez. Gelen müşterileri bu konuda uyarıyoruz. Çoğu bara ya da aracına gönderiyor. Mehmet'e de bu uyarıyı yaptım. O da garsonlardan biri vasıtasıyla aracına gönderdi" dedi. Sanık Mehmet Aslan'ın avukatı, esas hakkındaki savunmayı yapmak için süre talep etti. Mahkeme, sanık avukatına esas hakkındaki savunmasını yapması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ
Mehmet Aslan'ın, 1 Ocak 2017'de sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Tayyip yatacak yerin yok bu Arap teröristleri doldurdun içimize Türkleri öldürttün" paylaşımını yaptığı, daha sonra bu mesajını sildiği öne sürülüyordu. Bu paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Mehmet Aslan'ın polis ifadesinde, bir eğlence mekanına girdiğinde telefonunu şoförüne bıraktığını, söz konusu 'tweet'i şoförünün yazdığını, daha sonra da sildiğini savunmuştu. Aslan ayrıca "Devleti ve yönetenlere yönelik hakaret içeren paylaşımın yoktur. Böyle bir paylaşımda bulunmam akıl ve mantığa aykırı bir harekettir" diyerek suçlamaları reddetmişti. 17 Ocak'ta savcılığa çıkarılan Aslan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

"TWEETLERİ BEN ATMADIM" DEMİŞTİ
Sanık Mehmet Aslan önceki duruşmada verdiği ifadesinde de, "Bu tweetleri ben atmadım. Savunmam değerlendirilmeden hakkımda dava açılmıştır. Ayrıca tweet'i atan kişi de kabul etmiştir. Benim attığıma dair delil yoktur. Biz bir yere gittiğimizde orada bulunan şoföre veya asistana telefonumuzu veririz. Bu olağan bir şeydir. Ayrıca atılan tweet'te eleştireldir. Siyasi kişiler de eleştirilebilir" demişti.

Görüntü dökümü:
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-Arslan'ın görüntüsü

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