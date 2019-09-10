Reina saldırısının ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılanan oyuncu Mehmet Aslan’ın davasında tanık dinlendi.

Reina saldırısının yaşanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dolayısıyla ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakkında dava açılan oyuncu Mehmet Aslan’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Mehmet Aslan ve avukatı katıldı.

‘Orada telefon çekmez’

Duruşmada, sanık Mehmet Aslan’ın olay günü bulunduğu gece kulübünün sahibi Ahmet Önder Öztarhan tanık olarak dinlendi. Tanık Öztarhan, "Olay günü sanık rezervasyon yaptırmıştı. Daha sakin bir yer istediler. Mekanın en dip kısmını onlara ayırdım. Orada telefon çekmez. Gelen müşterileri de bu konuda biz uyarıyoruz. Çoğu ya bara ya da aracına gönderiyor. Sanık geldiğinde de kendisine bu uyarıyı yaptım. Telefonunu garsonlardan biri vasıtasıyla aracına gönderdi” dedi.

Tanığın ardından söz alan sanık Aslan’ın avukatı, esasa ilişkin yazılı olarak savunma yapmak için süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatının talebini kabul etti. Esasa ilişkin savunma hazırlanması için ek süre vererek, duruşmayı erteledi.