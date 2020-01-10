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  4. Oyuncu Rasim Öztekin'den TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı mesajı

Oyuncu Rasim Öztekin'den TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2020 18:29 | Son Güncelleme

Oyuncu Rasim Öztekin'den TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı mesajı

Oyuncu Rasim Öztekin, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı kapsamında hazırlanan ilk video mesaja imza atarak, "TBMM'nin 100. yılını onur ve gururla kutluyorum." dedi.

Meclisin kuruluşunun 100. yılı için özel hazırlanan ilk video mesaj, TBMM Başkanlığının resmi Twitter hesabından yayınlandı.

Bu kapsamda "TBMM 100 yaşında", "Nice yüzyıllara" etiketiyle paylaşılan mesajda, oyuncu Öztekin, "Gazi Mustafa Kemal'in çocukluk ve silah arkadaşı olan dedem Rasim Celalettin Öztekin'in, ilk dört dönem mebusluğunu yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. yılını onur ve gururla kutluyorum." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, daha önce Meclisin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, kamuoyunun yakından tanıdığı değerli bilim adamları, sanatçılar, edebiyatçılar ve spor dünyasından isimlerin, 23 Nisan 2020'ye kadar Milli Mücadele sürecinde yaşananları sosyal medyadan kısa paylaşımlarla kamuoyuna anlatacağını belirtmişti.

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Gazi Mustafa Kemal oyuncu Rasim Öztekin TBMM Başkanlığı TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı

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