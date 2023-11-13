Oyunculuğu bırakıp Bali'ye taşınmıştı! Irmak Ünal'ın bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Usta sanatçı Cihan Ünal'ın; eski eşi Sabiş Kuzuoğlu'yla (1970–1978) evliliğinden dünyaya gelen kızı Irmak Ünal, 2010 yılında nikah masasına oturduğu Emre Karabacak ile evliliğini 2017 yılında sonlandırmıştı.

Son olarak 2017 yılında 'Dolunay' dizisiyle kamera karşısına geçen Ünal, daha sonra kariyerine yoga eğitmeni olarak devam etme kararı aldı ve çocukları Vadi ve Kayla ile birlikte 2021'de Bali'ye taşındı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Irmak Ünal, yeni hayatından kesitleri sık sık sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü isim şimdi de bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Kahve tonlarında bikinisiyle uzanıp poz veren Ünal'ın karın kasları dikkatlerden kaçmadı. 2 çocuk annesi Irmak Ünal'ın fit haline beğeni ve yorum yağdı.

Irmak Ünal bu zamana kadar; Acı Hayat, El Gibi, Arka Sokaklar, Ahh İstanbul ve

Haziran Gecesi gibi birçok başarılı projede yer aldı.







