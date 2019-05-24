HABER

"Oyunculuk Akademisi" ilk mezunlarını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 20:32 | Son Güncelleme

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Gösteri Sanatları Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen, "Gösteri Sanatları Merkezi Oyunculuk Akademisi" öğrencilerine sertifikaları verildi

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Gösteri Sanatları Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Gösteri Sanatları Merkezi Oyunculuk Akademisi" ilk mezunları sertifikalarını aldı.

İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanı Rıdvan Duran ile Gösteri Sanatları Merkezi Genel sanat Yönetmeni İsmail Hakkı Ürün'ün yanı sıra eğitmenler ve öğrenciler katıldı.

İHÜ Sürekli Eğitim Merkezi'ndeki akademide verilen 230 saatlik eğitimde, alanında uzman eğitmenler tarafından, "Sahne Oyunculuğu", "Kamera Önü Oyunculuğu", "Ses-Nefes-Diksiyon", "Beden Hareket-Doğaçlama” eğitimlerinin yanı sıra oyunculuk semineri, çalıştay ve paneller gerçekleştirildi.

Törenin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Rıdvan Duran, İstanbul'da gösteri sanatlarına ilgi duyan gençlerin eğitim alıp kendilerini görmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Bizim amacımız, yetenekli gençlerimizin elinden tutup bir şekilde değerlendirmek, gösteri sanatlarına eğitimli bir şekilde kazandırmak." dedi.

İHÜ ile Gösteri Sanatları Merkezinin birlikte yaptığı bu çalışmanın kendileri için bir ilk olduğuna dikkati çeken Duran, önümüzdeki senelerde daha fazla öğrenci ve daha uzun süreli eğitimlerle bu çalışmanın devamını getireceklerini söyledi.

Tek gayelerinin gösteri sanatlarına katkıda bulunmak olduğunu vurgulayan Duran, bu projenin başarılı olacağına inandığını belirtti.

Duran, Türkiye'nin artık dizi, film sektöründe ihracat noktasında ne kadar etkili olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti :

"Emin adımlarla büyüyen bu alana genç arkadaşlarımız tarafından da artan bir ilgi ve talep olduğunu gördük ve buna duyarsız kalamadık. Gösteri Sanatları Merkezi ayrıca bizim için manevi değeri yüksek bir kurum. Çünkü Cumhurbaşkanımızın öncülük ettiği, kurduğu müessese burası. Biz de bu alanda atılmış bu güzel adımları daha da geliştirerek örnek öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Belediye imkanları çerçevesinde kaliteli hocalarla çalışıyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki eğitim sürecinde yurt dışından da alanında uzman eğitimciler getirmeyi düşünüyoruz."

Eğitimin sonunda istihdam garantisi gibi bir vaatleri olmadığını sözlerine ekleyen Duran, "Ama malumunuz bünyemizde Şehir Tiyatroları var ve ihtiyaç olduğunda eğitimlerinden bildiğimiz, tavsiyede bulunacağımız sanatçıların değerlendirilmesi kaçınılmazdır." şeklinde konuştu.

Tören, Rıdvan Duran tarafından öğrencilere sertifikalarının verilmesinin ardından hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sonlandı.

Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp... Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...
Samsun’da 10 dakika yağan yağmur iş yerlerini sular altında bıraktıSamsun’da 10 dakika yağan yağmur iş yerlerini sular altında bıraktı
Tıkanan sulama kanalı taştı, yüzlerce dekar ekili alan zarar gördüTıkanan sulama kanalı taştı, yüzlerce dekar ekili alan zarar gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cem Karaca Kültür Merkezi İBB İsmail Hakkı Ürün sertifika tören

En Çok Okunan Haberler

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Yine olay oldu! 'Yerin dibine geçmek...'

Yine olay oldu! 'Yerin dibine geçmek...'

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Dehşeti yaşamışlardı! Sarar çifti, o anları tek tek anlattı

Dehşeti yaşamışlardı! Sarar çifti, o anları tek tek anlattı

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölümcül selfie! Akıllara durgunluk veren olay

Ölümcül selfie! Akıllara durgunluk veren olay

İstanbul Sultanbeyli'de kamyon vatandaşlara çarparak dükkana girdi!

İstanbul'da korkunç kaza! Kamyon dükkana girdi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör hedefleri vuruldu

FETÖ'den yargılanan eski savcı Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Tunceli Belediyesi tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararı durduruldu

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na hapis cezası!

Bakırköy Belediye Başkanı'na hapis cezası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.