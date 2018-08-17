Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş

Dünya basınında yankı bulan olayda 57 yaşındaki baba, yıllarca eve kapattığı kızlarını köle gibi kullanarak, hareketlerini beğenmediğinde tecavüz etti.

Rusya'da tecavüz skandalı kan dondurdu

1 / 19 Mikhail Khachaturyan isimli 57 yaşındaki adam 3 kızına defalarca tecavüz etti.

2 / 19 Kocasının çocuklarını köle olarak kullandığını ve sürekli tecavüz ettiğini söyleyen anne Aurelia Dunduk, paylaştığı fotoğraflarla kızlarının içler acısı halini gözler önüne serdi.

3 / 19 Kızlarının yaşadığı şiddeti fotoğraflayan anne Dunduk, babalarını bıçaklayarak öldüren kızlarını savundu.

4 / 19 Anne Dunduk, Mikhail Khachaturyan'ın kızlarını sürekli öldürmekle tehdit ederek dövdüğünü ve istismar ettiğini söyledi.

5 / 19 Moskova'da yaşanan olayda 57 yaşındaki Mikhail Khachaturyan uyurken, 17 yaşındaki Maria Khackaturianyan ve 18 yaşındaki Angelina Khachaturyan tarafından yüzüne bier spreyi sıkılan adam 36 kez bıçaklandı.

6 / 19 Kızlarına karşı koymaya çalışan Mikhail, asansöre ulaşmaya çalışsa da çocukları buna izin vermedi ve ölene kadar bıçaklandı.

7 / 19 İddiaya göre Mikhail Khachaturyan, bir kaç yıl önce karısı Aurelia Dunduk ile boşandıktan sonra kızlarına işkence etmeye başladı.

8 / 19 Kızlarını ev işlerini yaptırmak için kullanan baba, temizliği ve yemekleri beğenmediğinde evin bir köşesinde sıkıştırarak tecavüz ederek cezalandırdı. Zaman zaman silahıyla tehdit eden Mikhail'in tabancasına ait kurşunlar da evin duvarlarına sıkışmış şekilde bulundu.

9 / 19 Kızlar anneleri evden ayrıldıktan sonra da görüşmüş fakat annelerini üzmek istemedikleri için ve babalarından korktukları için Dunduk'a hiçbir şey anlatmamışlar.

10 / 19 Dunduk ile ayrılmasına rağmen pek çok kez tehdit eden Mikhail Khachaturyan, 'Sana dokunan ya da konuşan olursa öldürürüm' diyerek eski karısının da başkalarıyla konuşmasını engellemiş.

11 / 19 'Biz babamız olarak yanımızda olmasını istedik. O aradığı anda gelmemizi istiyordu. Özel bir çan vardı. O çaldığında birimiz derhal yanına gitmek zorunda kalırdık.

12 / 19 İstediği her şeyi yapmak zorundaydık. Pencereyi dahi kendisi açmaz, bize açtırırdı. Ona köle gibi hizmet etmemizi istiyordu.

13 / 19 Bize kızdığında ısırıyordu. Çocukluğumuzdan beri bunu yapıyordu. Dışarı çıkmamıza dahi izin vermiyordu. Çünkü dışarı çıkarsak bedenimizdeki çürükleri başkaları görebilirdi.'

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