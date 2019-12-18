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Ozan Ceyhun: İslamofobi Avrupa’nın gündelik hali

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2019 11:19 | Son Güncelleme

Avrupa’nın ve AB’nin yakın gelecekteki durumunu değerlendiren Avrupa Parlamentosu eski Milletvekili Ozan Ceyhun, Avrupa’daki İslamofobi, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının hala büyük bir sorun olarak devam ettiğine dikkat çekti ve “Ne mutlu ki bu alanlarda iktidar olanlar iktidarda kalamıyor.

Ozan Ceyhun: İslamofobi Avrupa’nın gündelik hali

İSTANBUL, (DHA)- Avrupa’nın ve AB’nin yakın gelecekteki durumunu değerlendiren Avrupa Parlamentosu eski Milletvekili Ozan Ceyhun, Avrupa’daki İslamofobi, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının hala büyük bir sorun olarak devam ettiğine dikkat çekti ve “Ne mutlu ki bu alanlarda iktidar olanlar iktidarda kalamıyor. Dışlayıcı tavırlar ne yazık ki Avrupa’nın günlük yaşantısının bir parçası” dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Batı Araştırmaları Merkezi bünyesindeki düşünce kuruluşu Batı Platformu’nun Aralık ayı toplantısında Avrupa’nın ve AB’nin yakın gelecekte geleceği konum ele alındı. Avrupa Parlamentosu (AP) 4’üncü ve 5’inci Dönem Milletvekili; İAÜ Batı Platformu Danışma Kurulu Başkanı Ozan Ceyhun’un konuk olduğu toplantıda, iş, siyaset, bürokrasi ve akademi dünyasından da isimler yer aldı.
Toplantıya katılan Ozan Ceyhun Avrupa Birliği’nin yakın geleceğini ve Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini değerlendirdi.

EN AZ DİĞER AVRUPALILAR KADAR AVRUPALIYIZ

Ceyhun Avrupa’da yükselen ırkçılık, İslamofobi ve yabancı düşmanlığını konusunda ise şöyle dedi:

“İslamofobi, ırkçılık yabancı düşmanlığı denilen alanlarda ne mutlu ki iktidar olanlar şu an iktidarda kalamıyorlar. Bu güzel bir gelişme. Bunun haricinde hala sorunlarımız devam ediyor. Özellikle aşırı sağcı ırkçı grupların yabancılara, mültecilere ve Müslümanlara yönelik saldırıları, dışlayıcı tavırlar ne yazık ki Avrupa’nın günlük yaşantısının bir parçası ve Avrupa’nın ayıbı halinde devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kendi açılarından emin olabilirler. Avrupa Birliği üyesi olalım veya olmayalım biz en az diğer Avrupalılar kadar Avrupalıyız.”

AB DEĞERLERİ TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNEMLİ

Ceyhun konuşmasında Türkiye AB üyelik sürecine de değinerek, “Türkiye çok yönlü dengelere bağlı politikalarını sürdürürken AB üyelik stratejisini de hiçbir zaman boşlamıyor ancak AB bu konuda sınıfta kalmış durumda” dedi.

Türkiye’nin hala AB değerlerine sahip çıktığını ve bu değerlerin Türkiye açısından önemli olduğunu söyleyen Ceyhun, “Avrupa Birliği’ndekiler sahip çıkmasa da Avrupa Birliği’ne aday ülke olarak AB değerlerine sahip çıkmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin AB üyelik stratejisi hükümetimizin de önem ve değer verdiği bir şey olarak sürüyor. Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmasa da varlığını güçlü ve de mümkün olduğunca demokratik sosyal bir ülke olarak sürdürme hedefini gerçekleştirmek amacıyla yoluna devam ediyor. Türkiye bu çok yönlü dengelere bağlı politikalarını sürdürürken AB üyelik stratejisini de hiçbir zaman boşlamıyor. AB bu konuda sınıfta kalmış durumda” diye konuştu.

AVRUPA’DA LİDERLİK SORUNU VAR

Avrupa’da büyük bir liderlik sorunu olduğuna dikkat çeken Ceyhun, “Orada şu an geçmişin liderleri yok. Avrupa Birliği büyük bir sorun yaşıyor özellikle Brexit’in de gündeme gelmesi ve kesinleşmesiyle birlikte kendi içinde anlaşamıyor ve ortak politikaları belirlemekte çok zorlanıyor. AB’nin umudu şu an yeni Avrupa Birliği Komisyonu. Türkiye açısından da olumlu bir komisyon söz konusu. AB bu yeni haliyle bizim için yeni bir sorun değil. Var olan sorunlar avantajlarımız, dezavantajlarımızla bir şekilde başa çıkabileceğimiz bir olay. AB’nin bu krizli ortamı aşması gerekiyor. NATO içinde kavga var, orada da bir sorunlar yumağı var. Onun dışında AB’nin geleceğine yönelik tüm ortak politikaların belirlenmesinde bir uzlaşmazlık söz konusu” dedi.

Ozan Ceyhun: İslamofobi Avrupa’nın gündelik hali

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