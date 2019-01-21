Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Almanya'da

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, temaslarını sürdürdüğü Almanya'da Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel ve Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ile görüştü.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Merkel ile görüşmede konuşan Mirziyoyev, ülkesinin Almanya'yı zaman içerisinde sınanan güvenilir ortak olarak gördüğünü kaydederek, Almanya’ya davet etmesinden ve Özbek heyetine gösterilen itibardan dolayı Merkel’e teşekkür etti.

Mirziyoyev, ayrıca Aral Gölü faciasının etkilerinin giderilmesine verdiği destekten dolayı teşekkür ettiği Almanya hükümetini, Aral havzasının kalkındırılmasına ilişkin kurulan uluslararası fonun faaliyetinde yer almaya çağırdı.

Merkel de Mirziyoyev'in yönetiminde Özbekistan’da gerçekleştirilen reform ve değişimleri takdir ettiklerini belirterek, Özbekistan’ın Orta Asya’da dostluk ve karşılıklı güven ortamının oluşturulması, eskiye dayalı sorunların barışçıl yollarla çözülmesi ve bölgenin küresel ekonomiye entegrasyonuna ilişkin bölgesel politikasını övdü.