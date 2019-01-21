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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Almanya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 22:21 | Son Güncelleme

Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel ve Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ile görüştü

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, temaslarını sürdürdüğü Almanya'da Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel ve Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ile görüştü.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Merkel ile görüşmede konuşan Mirziyoyev, ülkesinin Almanya'yı zaman içerisinde sınanan güvenilir ortak olarak gördüğünü kaydederek, Almanya’ya davet etmesinden ve Özbek heyetine gösterilen itibardan dolayı Merkel’e teşekkür etti.

Mirziyoyev, ayrıca Aral Gölü faciasının etkilerinin giderilmesine verdiği destekten dolayı teşekkür ettiği Almanya hükümetini, Aral havzasının kalkındırılmasına ilişkin kurulan uluslararası fonun faaliyetinde yer almaya çağırdı.

Merkel de Mirziyoyev'in yönetiminde Özbekistan’da gerçekleştirilen reform ve değişimleri takdir ettiklerini belirterek, Özbekistan’ın Orta Asya’da dostluk ve karşılıklı güven ortamının oluşturulması, eskiye dayalı sorunların barışçıl yollarla çözülmesi ve bölgenin küresel ekonomiye entegrasyonuna ilişkin bölgesel politikasını övdü.

İki ülke arasındaki ilişkilerin durumu ve perspektifleri ile bölgesel güvenlik ve Afganistan'daki durumun ele alındığı görüşmenin ardından Özbekistan ve Almanya arasında ticari-ekonomik, maliye, bilim-teknik ve yenilikçi teknolojiler alanlarını kapsayan 9 anlaşma imzalandı.

Mirziyoyev, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi. Görüşmede, Mirziyoyev, "Orta Asya-Almanya" Diyaloğunun yapılmasını önerdi, ayrıca Steinmeier’i resmi ziyarette bulunmak üzere Özbekistan'a davet etti.

Steinmeier de mayıs ayında Özbekistan'a ziyaret etmeye hazır olduğunu belirtti.

Öte yandan, Mirziyoyev, Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ile de görüştü. Mirziyoyev, Özbekistan-Almanya ilişkilerinin hukuki altyapısının desteklenmesi ve iki ülke halklarının menfaatlerinin sağlanmasında parlamentoların önemini vurguladı.

Schaeuble, Özbekistan'da demokratik devlet ve sivil toplum kurmaya yönelik çabaları takdir etti.

Mirziyoyev'in Almanya'ya ziyareti öncesinde düzenlenen Özbek-Alman İş Forumunda toplam değeri 8 milyar avroluk projelerin hayata geçirilmesine ilişkin anlaşmalar da imzalandı.

Dün Almanya’daki temaslarına başlayan Mirziyoyev, yarın Almanya'nın önde gelen şirketleri yöneticileriyle bir araya gelecek.

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