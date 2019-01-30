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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev küresel zirve için Hindistan’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 02:54 | Son Güncelleme

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, 9.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, 9. Vibrant Gujarat Küresel Zirvesi’ne katılmak üzere dün akşam Hindistan’a gitti.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Ahmedabad Havaalanı’nda Hindistan hükümetinin üst düzey yetkilileri tarafından karşılandı. Gujarat Eyaleti’ndeki zirve öncesi Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi bir görüşme yaptı. Görüşme sonrası iki ülke arasında ekonomik işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.
Mirziyoyev, bugün 15 ülkenin hükümet yetkilileri ve 100’den fazla ülkenin iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla başlayacak olan 9. Vibrant Gujarat Küresel Zirvesi’nde bir konuşma yapacak.

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