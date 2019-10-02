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Özbekistan uyruklu Kadirova'nın ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 20:01 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: - "Olay anında ikamette bulunan Milletvekili Şirin Ünal da dahil tüm şahıslardan parmak izi ve swap incelemelerinin yapılabilmesi için gerekli örnek ve numuneler aldırıldı" - "Ünal da dahil evde bulunan tüm şahısların ifadeleri alındı"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özbekistan uyruklu Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, olay anında ikamette bulunan Milletvekili Şirin Ünal da dahil tüm şahıslardan parmak izi ve swap incelemelerinin yapılabilmesi için gerekli örnek ve numunelerin aldırıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda ve bir kısım sosyal medya hesaplarında Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili "olay yerinde inceleme, ceset üzerinde otopsi işlemi yapılmadığı, milletvekili Şirin Ünal'ın parmak izinin aldırılmadığı" gibi gerçekle bağdaşmayan tamamen asılsız paylaşımlara yer verildiği belirtilerek, kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilenmesine gerek duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, 23 Eylül'de saat 21.00 sıralarında Nadira Kadirova'nın bulunduğu ikamette ateşli silahla kendini vurduğunun bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal olay yerine intikal edilerek, emniyet görevlileri ve 112 ekiplerince kilitli oda kapısı kırılmak suretiyle Kadirova'ya ulaşıldığı ve kadının hastaneye götürüldüğünün tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Olay yerinde gerekli incelemenin titizlikle yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere ver verildi:

"Olayda kullanıldığı değerlendirilen Baretta marka 9 milimetre çaplı silaha, bu silahtan atılan mermi çekirdeğine ve kovanına el konularak kriminal inceleme yaptırıldığı, inceleme sonucunda olay yerinden elde edilen kovan ve deforme mermi çekirdeğinin Baretta marka yarı otomatik tabancadan atıldığının tespit edildiği, ölen şahsa ait olduğu bildirilen cep telefonuna el konularak gerekli incelemenin yaptırıldığı, ölen şahsın geçmişe yönelik arama kayıtlarının temin edildiği ve teknik incelemeye gönderildiği, ölene ait olduğu değerlendirilen intihar notu ile ölen şahsın ajandasına el konularak incelemeye gönderildiği, olay anında ikamette bulunan Milletvekili Şirin Ünal da dahil tüm şahıslardan parmak izi ve swap incelemelerinin yapılabilmesi için gerekli örnek ve numunelerin aldırıldığı anlaşılmıştır."

- "Tüm şahısların ifadesi alındı

Cesedin klasik otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği ve burada otopsi işleminin yapıldığı belirtilen açıklamada, ilk belirlemede Kadirova'nın bitişik atış suretiyle göğüs bölgesinin 5-6 santimetre üzerine isabet eden mermi neticesi öldüğünün belirlendiği bildirildi.

Otopsi esnasında tırnak, anal vajinal frotti, kan ve bütün biyolojik örneklerin aldırılarak gerekli incelemelerin yapılabilmesi için Adli Tıp Kurumundan talepte bulunulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma esnasında Milletvekili Şirin Ünal da dahil evde bulunan tüm şahısların ve ayrıca ölen şahsın arkadaşları olduğu bildirilen Ankara'da ikamet eden Abdullah ve İstanbul'da ikamet eden Leyla ile Nigar isimli şahısların da ifadelerinin alındığı, tanıklardan Hilal'in ifadesinde tanık Leyla ile ölen Nadira arasında önceden geçen birkaç hususu belirtmesi üzerine tanık Leyla'dan bu konuyla ilgili de bilgisinin sorulduğu anlaşılmıştır."

Açıklamada, soruşturmaya titizlikle devam edildiği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nadira Kadirova

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