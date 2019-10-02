Özbekistan uyruklu Kadirova'nın ölümü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özbekistan uyruklu Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, olay anında ikamette bulunan Milletvekili Şirin Ünal da dahil tüm şahıslardan parmak izi ve swap incelemelerinin yapılabilmesi için gerekli örnek ve numunelerin aldırıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda ve bir kısım sosyal medya hesaplarında Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili "olay yerinde inceleme, ceset üzerinde otopsi işlemi yapılmadığı, milletvekili Şirin Ünal'ın parmak izinin aldırılmadığı" gibi gerçekle bağdaşmayan tamamen asılsız paylaşımlara yer verildiği belirtilerek, kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilenmesine gerek duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, 23 Eylül'de saat 21.00 sıralarında Nadira Kadirova'nın bulunduğu ikamette ateşli silahla kendini vurduğunun bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal olay yerine intikal edilerek, emniyet görevlileri ve 112 ekiplerince kilitli oda kapısı kırılmak suretiyle Kadirova'ya ulaşıldığı ve kadının hastaneye götürüldüğünün tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.