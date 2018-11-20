Özbekistan'daki Türk sermayeli şirket sayısı yüzde 50 arttı

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Ulugbek Azamov, "Özbekistan'da 2017’nin sonunda yaklaşık 500 Türk sermayeli şirket varken, bu oran son 9 ayda yüzde 50 büyüdü. Şu anda Özbekistan’da 700’ün üzerinde Türk sermeyeli şirket var. Bunun daha da artacağına inanıyoruz." dedi.

Özbekistan-Türkiye-Bolu ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Özbekistan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Ticaret ve Turizm" konulu toplantıda konuşan Azamov, Bolu’ya Özbekistan'ı tanıtmak ve oradaki imkanlar ile iş fırsatlarını konuşmak için geldiklerini söyledi.

Özbekistan'ın son yıllarda çok farklı bir dönem yaşadığının altını çizen Azamov, "Ülke 25 yıl dışa kapalı denilebilecek bir dönem geçirdi, ticarete ve yurt dışına kapalıydı. Bu kadar dışa açık değildi ama şimdi çok farklı bir yapıya kavuştuk." diye konuştu.

Özbekistan'ın son yaşanan ekonomik reformlarla dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer aldığına dikkati çeken Azamov, "Ülkemizde geçen sene döviz reformu oldu. Ekonomi yüzde 5.5 büyüdü ama bu serbest döviz kuruna geçtikten sonra ekonomi büyüklüğü de değişti. Ülkemizdeki döviz kuru reformu nedeniyle büyümemiz yavaşladı ve 5.5’da kaldı. Buna rağmen dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biriyiz." şeklinde konuştu.