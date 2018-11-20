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Özbekistan'daki Türk sermayeli şirket sayısı yüzde 50 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 19:33 | Son Güncelleme

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Ulugbek Azamov: - "Özbekistan'da 2017’nin sonunda yaklaşık 500 Türk sermayeli şirket varken, bu oran son 9 ayda yüzde 50 büyüdü. Şu anda Özbekistan’da 700’ün üzerinde Türk sermeyeli şirket var. Bunun daha da artacağına inanıyoruz"

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Ulugbek Azamov, "Özbekistan'da 2017’nin sonunda yaklaşık 500 Türk sermayeli şirket varken, bu oran son 9 ayda yüzde 50 büyüdü. Şu anda Özbekistan’da 700’ün üzerinde Türk sermeyeli şirket var. Bunun daha da artacağına inanıyoruz." dedi.

Özbekistan-Türkiye-Bolu ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Özbekistan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Ticaret ve Turizm" konulu toplantıda konuşan Azamov, Bolu’ya Özbekistan'ı tanıtmak ve oradaki imkanlar ile iş fırsatlarını konuşmak için geldiklerini söyledi.

Özbekistan'ın son yıllarda çok farklı bir dönem yaşadığının altını çizen Azamov, "Ülke 25 yıl dışa kapalı denilebilecek bir dönem geçirdi, ticarete ve yurt dışına kapalıydı. Bu kadar dışa açık değildi ama şimdi çok farklı bir yapıya kavuştuk." diye konuştu.

Özbekistan'ın son yaşanan ekonomik reformlarla dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer aldığına dikkati çeken Azamov, "Ülkemizde geçen sene döviz reformu oldu. Ekonomi yüzde 5.5 büyüdü ama bu serbest döviz kuruna geçtikten sonra ekonomi büyüklüğü de değişti. Ülkemizdeki döviz kuru reformu nedeniyle büyümemiz yavaşladı ve 5.5’da kaldı. Buna rağmen dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biriyiz." şeklinde konuştu.

Azamov, 2016 yılından itibaren Özbekistan'da ticareti kolaylaştıran, komşu ülkelerle ilişkilerini iyileştirmeye yönelik reformların başladığını da söyleyerek, "Ülkenin gelişmesi için, hukukun üstünlüğü, ekonominin serbestleşmesi, ihracatçıları destekleme ve yabancı yatırımları çekmek gibi özel konular üzerinde çalışıyoruz. Bölgesel olarak da komşu ülkelerimizle ilişkilerimizi iyileştirerek Orta Asya’nın ticaret hacmini büyütmek en önemli hedeflerimizden birisi." ifadelerini kullandı.

Özbekistan'ın Türkiye ile ilişkileri hakkında da bilgiler veren Azamov, şunları kaydetti:

"Özbekistan'da 2017’nin sonunda yaklaşık 500 Türk sermayeli şirket varken, bu oran son 9 ayda yüzde 50 büyüdü. Şu anda Özbekistan’da 700’ün üzerinde Türk sermeyeli şirket var. Bunun daha da artacağına inanıyoruz. Türkiye’ye en çok, bakır, iplik, çinko, ceviz ve plastik ham maddeleri ihraç ediyoruz. Türkiye’den ise makine alıyoruz. Özbekistan sanayiye önem veren bir ülke. Türkiye’den ihracatının yaklaşık yüzde 50’sini de makine ve tarım aletleri ile araçları oluşturuyor. Sonra işlenmiş plastik maddelerini alıyoruz. Bunun yanında demir ve çelik ürünleri en büyük ihracat kalemlerimiz arasında."

Azamov, Özbekistan'da özellikle Türk yatırımcılara sağlanan kolaylıklardan bahsederek, Bolulu iş insanlarını ülkelerine davet etti.

Toplantıya, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, ticaret odası üyeleri ve sanayiciler katıldı.

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Bolu Özbekistan Özbekistan Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Ulugbek Az

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